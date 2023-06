El mito de Emily Dickinson: la mujer que revolucionó la poesía del siglo XIX

Emily nació en Amherst, Massachusetts, el 10 de diciembre de 1830, asistió a la escuela primaria durante 4 años, en 1940 fue a la Academia de Amherst, para luego, a los 16 años, ir al Mount Holyoke College durante un año, aunque no volvió para recibir más educación. Y así nació la leyenda.

Según Eugenia Flores Soria, catedrática de la UAdeC, poeta, ensayista y columnista de esta casa editorial, fue porque “sí era una genio, pero era un caso aislado, es una excepción a la regla”. Eugenia señala que esta era una de las herramientas que se utilizaba para disminuir el trabajo de las mujeres, para admitir ciertas excepciones, pero no a todas. También nos va a recordar el caso de Sor Juana en México, que al igual que Emily, va a carecer de madres (madres literarias), va a ser vista como un caso aislado, una excepción a la regla, cuando no lo era.

Emily Dickinson fue una mujer culta del siglo XIX, su padre estuvo en el congreso de Estados Unidos, su abuelo abogado, clérigo y apasionado de la academia. Su genio no fue al azar, ella no era una isla, “sabemos ahora que Dickinson era una admiradora de Elizabeth Barret (...). Emily Dickinson no es una autora que está tan desconectada del mundo”.

Aunque esa no es la versión que se conoce de Emily.