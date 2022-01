¡El negocio del cine ha vuelto! ¿O estamos haciéndonos ilusiones?

Pero no todos están preocupados, el sólido desempeño de HBO Max (que ahora tiene cerca de 74 millones de suscriptores en todo el mundo) le ha ayudado a la empresa a no temer a la falta de ventas en taquilla, ya que desde que posee Warner Bros., ha sido un gran impulso a su servicio de streaming durante la pandemia. Y no olvidemos que tras el estreno de “And Just Like That” (la continuación de ‘Sex and the City’) y “Euphoria”, por lo menos tiene garantizados otros meses más de suscriptores.