¿El streaming en peligro? Netflix pierde 20% de sus acciones y YouTube anuncia el cierre de producción de contenidos originales

Pero no todo es un oscuro panorama, la noticia positiva fue que la compañía también pronosticó que tendría 224.3 millones de suscriptores para el primer trimestre de 2022. Eso es un crecimiento de solo 2.5 millones, que es menos de lo que esperaban los analistas.

Sin embargo, ese número no alcanzó las expectativas del servicio de streaming, cuyo sobreestimado era de 8.5 millones .

CNN informó que “las ganancias del cuarto trimestre de Netflix fueron de US$ 607 millones, frente a los US$ 542 millones del trimestre del año anterior. Los ingresos aumentaron un 16% a US$ 7.700 millones”.

De ahí que la compañía haya dicho, en una carta enviada a los inversionistas, que reconoce que la competencia está haciendo un buen trabajo que “puede estar afectando un poco nuestro crecimiento marginal”. Aunque, reiteró: “seguimos creciendo en todos los países y regiones en los que se han lanzado estas nuevas alternativas de transmisión”.

El caso de YouTube