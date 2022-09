El compositor británico ofreció el concierto ante 2,000 personas que fueron invitadas en el jardín de la residencia presidencial a un concierto bautizado “A night when hope and history rhyme” (“Una noche en que la esperanza y la historia riman”) con el que se busca celebrar “ el poder sanador de la música ”.

El cantante británico tocó algunas de sus composiciones más emblemáticas tales como “Your Song”, “Tiny Dancer”, “Rocketman”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, “Crocodile Rock” y “I’m Still Standing”.