“Mas allá de tratar de ponernos en la piel de Chavela es homenajearla, la diversidad es un ingrediente que proporciona muchas cosas increíbles y yo no podría compararme con ella, siempre voy a salir perdiendo. Es importante asumirlo con mucha humildad y gran honor y haciendo el trabajo desde lo más profundo”, explicó Guerra.

La cantante es parte de del homenaje “Chavela y sus mujeres” un espectáculo que mezcla actuaciones, música y artes visuales en el que se evoca la presencia de la cantante nacida en Costa Rica y que siempre se asumió como mexicana.

Por su parte, la actriz Ofelia Medina comentó que “Chavela siempre decía, las mexicanas nacemos donde nos da la gana” .

En la puesta en escena, Ofelia es quien personifica a Vargas y la que presenta a las mujeres que van a darán vida a la cantante con sus voces junto a los músicos, compañeros y amigos de la de Chavela, Los Macorinos.

“Ella está presente cada vez que hacemos este homenaje, es tan fuerte su ser que trasciende el tiempo. Se siente cuando estamos en el escenario”, aseguró Medina.

En tanto, Juan Carlos Allende, integrante de Los Macorinos, se refirió la calidad humana de la cantante y evocó la sensibilidad que lograba transmitir con su canto y su música.

“Un tema que a mí me llamó la atención cuando empezamos con Chavelita es ‘Las simples cosas’, me hizo trabajar en pensar en el texto, en el círculo melódico y en conjunto qué decía la canción, y me di cuenta de que el título no estaba sobrando, ella quería resaltar que la vida era mucho más simple, y que le apenaba que una cantidad de gente tomara las cosas con más rigor cuando la vida es sencilla”, explicó Juan Carlos.

Así también el integrante de Los Macorinos rememoró la grandeza y poder de interpretación de Chavela Vargas quien siempre presumía que nunca “cantaba una canción igual, siempre era diferente”.