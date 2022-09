Al parecer las críticas de Lolita Cortés o de los otros jueces no fue lo peor de “La Academia” para Rubí Ibarra, hay otras situaciones que incomodaron a la llamada quinceañera más famosa de México.

La potosina se mantiene activa por ser la ex alumna más entrevistada en los medios y entre los fans se pregunta a qué se va dedicar al terminar el show.

Ibarra se concentra en este momento en concretar proyectos y señaló tener algunas ideas para mantenerse en la farándula de México.

Informó que no sólo quiere dedicarse a la música sino que desea abrir las posibilidades de trabajar en otras ramas en el espectáculo, tema que ya ha charlado con sus compañeros de este proyecto televisivo.

“Me gustaría bailar, bailar es una de las cosas que más me gustaría hacer, me gustaría actuar y me gustaría también algo tipo comedia, siento que lo haría muy bien”, explicó la intérprete.

