¿En la ‘Luna de Miel’? Apuntan a que Ángela Aguilar y Christian Nodal se dieron una ‘escapada’ a París

NODAL ES ‘CANCELADO’ EN ARGENTINA POR ‘DEJAR’ A CAZZU

No es un secreto que la reciente controversia acerca de la relación de los cantantes ha hecho que las parejas de Nodal salgan a la luz, pues los seguidores de la cantante Cazzu en Argentina (con quien el “Forajido” tiene una hija), han demostrado su descontento, ya que confirmó una fecha para ese país.

Si bien el cantante no ha hecho declaraciones con respecto a esto, se sabe que el escándalo mediático le ha “jugado en contra” con respecto a la crítica.

¿QUÉ DIJO ÁNGELA AGUILAR ACERCA DE SU RELACIÓN?

Ante la creciente controversia, la hija del aclamado Pepe Aguilar concedió una entrevista al medio Quién, donde habló de las críticas que recibió, alegando a que deberían dejar de juzgarlos pues sólo buscan construir una relación de pareja.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, expresó a través de su declaración, donde reaccionó a las críticas.