“Desde diciembre ya no había habitaciones”, comenta la recepcionista del Hotel Le Gar ubicado en la Zona Centro de Monterrey, la única opción en la que aún se podía reservar habitación una semana antes del inicio del Pa’l Norte. La ciudad se mimetiza con el event o, las llaves de las habitaciones tienen el póster del festival, por las calles, decenas de jóvenes con outfits y maquillaje extravagante no paran de buscar transporte. ¡Aquí todo es una fiesta! Y los que más se divierten son los taxistas y hoteleros.

Y no se equivoca, no solo la llegada de Tesla está convirtiendo a Monterrey en un punto de interés a nivel internacional, desde hace varios años el festival regiomontano se ha posicionado como un referente para los amantes de la música, la cheve y obvio, la carnita asada.

Las celebridades no faltaron, y no hablamos de los influencers que llenaron sus redes sociales de fotos y videos, sino al nuevo personaje favorito de Nuevo León: Elon Musk.

No sorprende que marcas como H&M, Hot Nuts y KIA hagan sinergia con la generación z a través de dinámicas y regalos (¿quién le diría que no a un buen termo?), lo que sí asombra, es que HEB e incluso Oxxo Gas conecten con ellos haciéndolos participar. La experiencia así es casi religiosa. Incluso cuando los ataques de ansiedad social llegaban, la opción de acercarte a los Servicios Médicos por apoyo reconfortaba a más de uno.

Steve Aoki no solo regaló un gran espectáculo, sino que también abrió oficialmente la primera noche de Tecate Pa’l Norte. Wisin y Yandel vinieron al relevo y no solo pusieron a bailar hasta a los vendedores de cerveza, hicieron que el recinto se convirtiera en una verdadera discoteca. “La Pared”, “Te Gusta” y “Te Puso a Bellaquear” fueron los temas con mayor éxito de su presentación al recordar “ el viejo reggaetón”.

El atardecer cayó en el Parque Fundidora y el escenario Tecate Light recibió a Steve Aoki. Un DJ Booth luminoso y un gran show de luces fueron la combinación perfecta para dar entrada a esta noche. “Fue una locura”, “Todo se salió de control” y “¿Qué fue eso”, fueron solo algunos de los comentarios que dejó la participación del DJ internacional. Claro, su set list incluía canciones como “Pump It Up”, “Youth Dem”, “Heads Will Roll”, entre otras.

Antes de cerrar la noche con Franz Ferdinand y Billie Eilish, un paseo por una de las ruedas de la fortuna no es una mala idea. Por 50 pesos puedes disfrutar de la mejor vista del lugar, el trayecto no dura más de 15 minutos y es un buen respiro del bullicio festivalero. Pero si no eres fan de las alturas, puedes acercarte al Lago Aceración y disfrutar de la naturaleza, escuchar la música a lo lejos y prepararte para el final de la noche.

Así, Franz Ferdinand apareció en el escenario Tecate Original poco después de las 22:00 horas. La agrupación británica de indie rock dio inicio al show con “No You Girls”, “Walk Away” y “Do You Want To”. Sin duda el show nos llevó a recordar otras épocas; canciones como “Love Illumination” invitaron a muchos a bailar. ¡El león rugió!