$!‘Entre la fantasía y la realidad’: Manuel Muñoz ofrecerá recital de piano en Sala Prisma

“Cuando entré a la academia mi primera inclinación fue la guitarra, pero después de pensarlo bien elegí el piano como segunda opción y conforme iban avanzando las clases, me di cuenta que tenia ciertas aptitudes para expresarme a través de él y utilizarlo como un instrumento para externar ciertas emociones”, compartió Muñoz a VANGUARDIA.

Entre las obras que se tocarán se encuentran la Balada No. 2 de Chopin, Fantasía y Fuga de Bach , Études-Tableaux N°5 de Rachmaninoff , Andante Favori de Beethoven y la Sonata para piano No. 7 de Prokofiev, esta última fue compuesta en la Segunda Guerra Mundial, reflejando perfectamente la muerte y el sufrimiento.

Como ejemplo a esta idea, en el recital que dará en Sala Prisma llamado “Fantasía y Realidad” , el joven buscó incluir en el repertorio piezas que comparten un contexto de tragedia . “Muchas de estas obras son derivadas de guerras, sucesos que marcaron la vida y el contexto general del compositor. Yo me di cuenta de que en estas situaciones el compositor busca dos cosas, ya sea alejarse de la realidad o retratarla, de allí el nombre del recital” , señaló.

“Yo creo que siempre como artista debes tener muy en claro que una obra de arte [en este caso la música], refleja un aspecto universal del alma del ser humano , es necesario decir que los compositores no inventaron nada, todos nosotros nos podemos sentir , entonces identificar cual es el mensaje que el compositor quiere dar cuando se comienza a trabajar en una pieza es vital”, agrega.

Por otra parte, entre los objetivos de Manuel con la música, se encuentra el poder acercar a las personas a la música clásica para que puedan apreciarla y disfrutarla, y con ello derribar el mito de que este tipo de música esta dirigido solo para cierto grupo social.

“Esta visión de que la música clásica es un arte reservado para ciertos extractos sociales, una idea que se ha perpetuado gracias a distintos contextos y factores, es una mentira. Este tipo de música y la música en general es una arte que refleja el espíritu humano y este no se basa en el poder adquisitivo. Lo que pasa es que la apreciación y la comprensión plena de este arte esta alejado de ciertos grupos sociales, porque no tienen las herramientas para acercarse a ella con total plenitud, y esto es algo que me gustaría cambiar cuando fuera un profesional”, concluyó.

El recital se llevará a cabo este jueves 14 de julio a las 20:00 horas en Sala Prisma, ubicada en Blvd Musa de León # 2449, el cual tendrá un costo de recuperación de 250 pesos, puedes reservar tu lugar mandando un mensaje o llamando al (844) 893 5472.