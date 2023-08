‘Es como estar poseído’; Ricardo O’Farrill pide perdón tras brote maníaco-depresivo

Mientras, sobre Mau Nieto y Daniel Sosa , comediantes a quienes señaló el pasado mes de abril, se disculpó afirmando que lo dicho por él “no era más que un chisme, que ocasionó un daño que yo no tenía medido y lo mismo con Sofía Niño de Rivera y Jorge Bermúdez ”.

“ No te das cuenta de tus acciones. Y sí, hay muchas cosas malas. En específico, hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y yo lo que hice fue fallarles”, continuó.

O’Farrill destacó que se ha disculpado en persona con las personas involucradas en la polémica, sin embargo, no obtuvo respuesta de algunos: “Quienes no, entiendo que mis acciones los alejaran y no quieren que los vea ahorita, por eso hago este video”, dijo, también mencionando a Román Torres, Pablo Preciado y Melissa Robles, integrantes de Matisse, grupo contra el que había arremetido anteriormente.

También habló sobre su estado de salud mental, y cómo su bipolaridad “fue tan gradual que no la vi venir”: “Me siento muy mal, de verdad ha sido la peor época de mi vida, ésta, siento una depresión terrible de la cual espero salir pronto, pero estoy aquí tomándome los medicamentos indicados, recibiendo ayuda psicológica y haciendo todo para salir de esta depresión”.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Angus Cloud a los 25 años; interpretó a ‘Fezko’ en Euphoria