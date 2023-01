Es la primera en la fila para los boletos de RBD, pasa 48 horas en la taquilla con frío... ¡y no pasó su tarjeta! (video)

Cuando la preventa comenzó, a Karla Silva no le pasó la tarjeta de débito que sacó exclusivamente para este reencuentro y no pudo comprar los 6 boletos que pensaba cuando dieron las 2 de la tarde del jueves 26, razón por la que comenzó a llorar desconsolada.

“No, no pude. Me aparece NIP incorrecto no sé por qué. No puede ser, estoy desde el martes a las 11 y yo organicé toda la fila”, le dijo a los medios locales. Su problema parecía no tener solución, pues no sabía cómo acceder o cambiarlo desde la aplicación.

“Traigo fondos, sí traigo el dinero, pero no sé por qué no puedo entrar. Estoy en shock, era la primera fan en la fila”, argumentó.

TE PUEDE INTERESAR: Agotan fans boletos para RBD y se lanzan contra Ticketmaster; grupo anuncia más fechas

Estuvo haciendo fila desde el martes y algunos comentan que ella evitó que los revendedores se aprovecharán, al ser la primera en llegar, ella organizó la fila, comentaron personas que esperaron con ella.