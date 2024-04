¿No qué no? Confirma TV Azteca la llegada de Sergio Mayer a su nuevo reality show

“No saben lo honrado y comprometido que me siento con este gran proyecto, le agradezco a la empresa el que me hayan invitado, es un gran compromiso porque es uno de los proyectos más importantes que va a tener la empresa Azteca este año”, contó Mayer al ser entrevistado en el foro del matutino ‘Venga La Alegría’.

Parece que el drama, los pleitos y polémicas en las que estuvo involucrado hace unos meses ya dieron fruto laboral para Sergio Mayer, ya que fue elegido para formar parte de nueva cuenta de Tv Azteca , y no en alguna telenovela sino en el reality show próximo a estrenarse ‘Tentados Por La Fortuna’.

¿CUÁNDO ESTRENA TENTADOS POR LA FORTUNA?

El esposo de Isabella Camil dijo que se siente emocionado de formar parte de este programa, con el cual la empresa desea apostar a nuevos contenidos.

“Yo solamente seré la manzana de la discordia, que no me sale bien, si ya saben como soy ¿pá que me invitan?”, expresó el exintegrante de Garibaldi.

Dijo sentirse comprometido con esta nueva faceta. “Como conductor de este reality un compromiso, yo les agradezco porque regresar a Azteca con un proyecto de esta gran magnitud, tengo un gran compromiso”, concluyó el exvillano de telenovelas, mientras en redes sociales despertó comentarios mixtos a su decisión laboral.