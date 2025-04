Salma Hayek sorprende con video y datos sobre migración en Estados Unidos

“En lugar de aclarar las cosas, a veces se genera más confusión”, advierte Hayek al principio del video. Por eso, dice, decidió compartir información basada en datos concretos, que —según ella— dejarán a muchos “boquiabiertos”.

En las imágenes, una joven recorre las calles haciendo una pregunta directa a los viandantes: “¿Crees que los inmigrantes están robando los empleos de los estadounidenses?” Las respuestas varían. Algunas son tajantes: “Sí”. Otras reconocen el papel clave de los migrantes en sectores esenciales. Una mujer responde con convicción: “They help us (Nos ayudan)”. No lo dice con culpa, sino con la certeza de que, sin ellos, el país no funcionaría.

En otro fragmento, la pregunta cambia: “¿Cuánto crees que pagan los inmigrantes indocumentados en impuestos?” Una mujer con la ya clásica gorra roja y el lema ”Make America Great Again” contesta con firmeza: “Nada”. Pero el entrevistador la corrige con datos: cita el informe 2024 del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), que estima que los migrantes indocumentados han contribuido 96 mil millones de dólares al sistema de Seguridad Social y Medicare.

La mujer, visiblemente sorprendida, pregunta: “¿Cómo es posible?”. La respuesta es clara: “ITIN”.

El ITIN —Número de Identificación Personal del Contribuyente— fue creado en 1996 por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que personas sin número de Seguro Social, en su mayoría migrantes indocumentados, pudieran declarar impuestos. Aunque muchos creen lo contrario, entre el 50% y el 75% de los hogares indocumentados presentan declaraciones fiscales cada año utilizando este número.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Trump vs. los corridos bélicos: ¿Adiós a las visas para cantantes del regional mexicano?

Otro hombre, también con cachucha de MAGA, interviene: “Debe estar bromeando”. Pero, no, no lo está. Y Salma Hayek lo deja claro: “Los inmigrantes indocumentados pagan impuestos. Punto.”