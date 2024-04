El mundo del doblaje está recibiendo con los brazos abiertos al talento de la saltillense Marcela Monjarás, tanto así que este mes de abril dio a conocer con orgullo que se estrenó un largometraje animado donde dio voz a uno de los personajes principales.

“Zak y Wowo” es una película que ya puedes ver en Cinépolis, donde un niño busca desesperadamente a Kyle, su hermano gemelo que ha desaparecido sin dejar huella, pero con la compañía adorable de Wowo, una extraña y peluda criaturita.

“Grabar en doblaje es un protocolo largo: el desarrollo del personaje, grabas algunas líneas, se revisa, a veces se hacen otras tomas, cuando hay que cambiar alguna palabrita. Y aquí estuvo muy padre porque fue tropicalizado, se acerca a cierta región y el director nos indicaba qué decir para acercarnos más al lenguaje coloquial. Fueron muchas risas, muy divertidos y hasta me dejó cantar el pedacito de una canción que no venía en el doblaje original. Y como yo también he hecho doblaje cantado con ellos y me conocen, me invitó a cantar algo”, comentó en entrevista con VANGUARDIA.