Esposa del gobernador de California fue víctima de Weinstein; testificará contra él en juicio por agresión sexual

Jennifer Siebel Newsom, una documentalista y actriz que está casada con el gobernador de California Gavin Newsom, es una de las acusadoras de Harvey Weinstein que testificará en su juicio por violación y agresión sexual en Los Angeles, dijo su abogada.

“Al igual que muchas otras mujeres, mi clienta fue agredida sexualmente por Harvey Weinstein en una supuesta reunión de trabajo que resultó ser una trampa”, dijo la abogada de Newsom, Elizabeth Fegan, en un comunicado. “Ella tiene la intención de testificar en el juicio para buscar algo de justicia para las supervivientes y como parte de la labor de su vida para mejorar la vida de las mujeres”.

Newsom, de 48 años, tuvo papeles pequeños en decenas de películas y programas de televisión entre 2002 y 2011. Recientemente, ha dirigido documentales como “The Great American Lie” en 2020 y “Fair Play” de este año. Ambos tratan del género en la sociedad.

Escribió sobre su experiencia con Weinstein en un ensayo de 2017 en Huffington Post después de que artículos de The New York Times y el New Yorker lo convirtieran en un imán del movimiento #MeToo, pero no revelaran muchos detalles sobre las acusaciones.

Weinstein, quien está en una prisión del condado de Los Angeles, llegó el lunes a la corte en una silla de ruedas, entró por una puerta lateral y se cambió cuidadosamente de la silla a un asiento junto a uno de sus abogados en la mesa de la defensa. Llevaba un traje azul, que se le permite usar en vez de su uniforme de prisión, durante el juicio.

La mayoría de los incidentes en este caso, como el de Newsom, ocurrieron bajo la apariencia de supuestas juntas de trabajo en hoteles de lujo en Beverly Hills y Los Angeles, que Weinstein usaba como su sede en California y donde solía alojarse en la temporada de premios y a lo largo del año. Cuatro ocurrieron en la semana de los Oscar en 2013, cuando los estrenos de Weinstein “Silver Linings Playbook” (“Los juegos del destino”) y “Django Unchained” (“Django sin cadenas”) ganaron Premios de la Academia.

(Tomado de AP)

