Estas son nuestras recomendaciones para el fin de semana

The Batman 85% Plataforma: Cines Año: 2021 Duración: 2 horas 56 minutos Director: Matt Reeves Por Fernando Gaxiola Una nueva historia del justiciero de DC Comics protagonizada por un nuevo actor. En este caso el murciélago tendrá que jugar al gato y al ratón con un extraño enemigo: El Acertijo, quien pondrá a prueba sus límites y desvelará todos los secretos de Ciudad Gótica. Hace dos años relevaron que el actor Robert Pattinson interpretaría al tan queridísimo superhéroe, Batman, causando furor, polémica, descontento e incluso odio por ver a un actor que parecía no estar a la altura de las circunstancias. También desde de esas fechas iban adelantando que esta nueva versión sería más terrorífica, violenta, oscura a tal punto de apodarla como un título de terror. Viendo este impecable trabajo, puedo confirmar las palabras dichas para describir cómo es esta cinta ya que hasta la fecha es la adaptación más violenta que nos han entregado. Es la más sangrienta y a la vez, la más humana. A pesar de ser un largometraje que se siente pesado por su duración, resulta ser más prometedor de lo que uno como espectador pensaría. Hace una fuerte crítica hacia la realidad americana y habitual que se vive hoy en día: censura y manipulación de los medios, violencia imparable, narcotráfico, corrupción y escándalos políticos que se crean a partir del mal uso de los medios. No puedo esperar por ver la continuación de esta gran aventura que logró sorprender a toda una generación que no creía en el elenco. Sin duda dieron una historia gloriosa llena de referencias y que es un regalo al personaje de Batman.

McMafia 71% Amazon Prime Video Año: 2018 Duración: 2 Temporadas Director: Hossein Amini Rusia está presente en las noticias de hoy en día y en esta serie es protagonista también. “McMafia” es un misterio un tanto extenso e interconectado en el que queda claro, después del cuarto episodio, que pretende guardar sus mayores revelaciones para el final, pero hay suficiente preocupación de que algunas personas nunca lleguen a hacerlo. Y aquí está la cosa: “McMafia” no es ultralenta de la misma manera que lo fue Rectify, esa serie que sirvió de póster para el movimiento de la televisión lenta, hace ya mucho tiempo muerto (y, claramente, no está en ninguna parte de esa clase). Pero dentro de sus retorcidos confines hay un ritmo lánguido que parece suponer -¿quizás porque sus orígenes son británicos? - que los espectadores disfrutarán de un poco de espionaje internacional, saltando ágilmente, pero no rápidamente, de Londres a Moscú, a Bombay, a Israel y a algunos puertos intermedios. La serie gira en torno a Alex Godman, un inglés hijo de exiliados rusos que, durante toda su vida, ha tratado de escapar de su apellido mafioso.