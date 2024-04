‘Estoy cansado’, dice Kalimba tras asistir a la primera audiencia por denuncia de abuso de Melissa Galindo

TE PUEDE INTERESAR: ¿No gustó? Las redes reaccionan a ‘Romeo y Julieta’ con Tom Holland y Francesca Amewudah-Rivers

Sus conciertos seguirán: “no tengo ninguna razón para cambiar mi vida, claramente ha cambiado, pero no está en mí, yo no tengo cambiar absolutamente nada. Jamás voy a especular, no lo hice en privado no lo haré en lo público, no me corresponde a mí”, expresó el intérprete ‘Se Te Olvidó´’ de antes de retirarse dijo que no vio a Melissa. (Con información de El Universal y Programa Hoy)