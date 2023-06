Todavía flota en Internet la respuesta de Harrison Ford “Fui bendecido con este cuerpo” cuando una mujer le había remarcado que él sigue manteniendo la misma sensualidad a los 80 años. Pero, al momento de preguntarle la razón por la cual decide terminar ahora con el clásico personaje de Indiana Jones, responde “¿No es obvio?”. No, no lo es. Todo lo contrario. Y la Palma de Oro que recibió por sorpresa en el Festival de Cannes es la mejor demostración. Porque el mundo del cine no quiere que se jubile. Y por lo visto, él tampoco.

¿Y con Indiana Jones? ¿Qué buscaba mostrar con el capítulo final? “ Quería hacer algo bueno, quería ver el producto terminado de cinco producciones, quería redondear la historia y quería ver cómo es que le podía pesar la vida a este hombre que dependió tanto de su juventud y vigor, necesitando reinventarse y algún apoyo. Quería que tuviera cierta relación profunda con otra persona, con alguien con quien también pudiera trabajar. Y no pude haber conseguido un mejor guión ni un mejor elenco de actores. Todo se dio como el mejor apoyo para mi edad. No me tomes a mal, me encanta trabajar, me encanta contar historias y de verdad me siento con mucha suerte en mi vida por haber tenido la oportunidad de darle vida a un personaje como Indiana Jones”.

¿Y cómo reaccionó con la gran sorpresa del Festival de Cannes, cuando antes de estrenar Indiana Jones, le entregaron el premio honorario de la Palma de Oro, en reconocimiento por su carrera? “Eso fue indescriptible. No sabía qué decir... fue extraordinario cuando mostraron en la pantalla un resumen de toda mi vida, paso a paso. La calidez con que me recibieron, el sentido de comunidad del cine, fue una bienvenida inimaginable y me hizo sentir muy bien”.

¿Y por qué cree que es el momento correcto de despedirse de Indiana Jones, hoy, después de tanto tiempo? “¿No es evidente? Necesito descansar un poco. Claro que me gusta trabajar y me encanta este personaje, amo todo lo que me dio en la vida. Supongo que ya con eso es suficiente. Me dio demasiado”.

¿Es posible separar el mito de la magia de un personaje como Indiana Jones, después de tantos años? “Supongo que no deberíamos separar el mito de la magia. Pertenecen en la misma caja, con un poco de magia y poco del mito. Claro que después está el plan de agregar buenos actores y un buen director donde el mito mágico se vuelve realidad. Por eso es tan importante el apoyo en una historia con todos los elementos. Se necesita un mito que traiga la magia donde una historia apoya a los personajes. La alianza entre el personaje y la historia es algo que se observa desde un principio, donde tampoco hay una historia sin ese personaje. Es como un buen tejido que si funciona es mágico. Pero si no funciona, pudo haber sido una pesadilla”.

¿Y el sombrero de Indiana Jones dónde quedó? “Creo que está en algún remate de Sotheby’s donde pensamos recaudar un montón de dinero... espero (Risas). No, no, bromeo. Tengo el sombrero (de Indiana Jones) conmigo. Pero no me interesa lo estético. Lo que queda en mí es la experiencia de la filmación. Ese es mi tesoro. Lo material es bueno, pero no pasa por ahí. Lo importante es la experiencia de vida”.

¿Cree en el destino o la suerte al momento de ver el éxito de su carrera? “Y... hay demasiada gente con talento que nunca ve la luz del día. Es una lástima tremenda porque muchos de nosotros no encontramos un camino fácil. Los actores pueden ser muy infelices cuando no pueden trabajar. Y no pueden trabajar a menos que alguien los llamé. Por lo general hay diferentes caminos y en mi caso tuve que esperar el toque de suerte. Pero mientras tanto, tuve la oportunidad de aprender el arte con experiencia, porque la suerte tampoco te salva de nada. Se necesita ciertos conocimientos artísticos para lo que nosotros hacemos. El arte que ocasionalmente aparece es el espíritu de lo que todos buscamos pero la satisfacción pasa por trabajar, con el dolor que sentimos cuando defraudamos o la alegría que se siente con el éxito. Y en el proceso de recrear tu vida o tu imaginación, con el progreso de una historia personal, mi suerte ha sido trabajar con un grupo de genios, sin que me dieran una patada en el trasero, cuando no había hecho todo tan bien como yo hubiera querido. Me permitieron continuar, pude seguir trabajando. Y eso es lo que quiero en mi vida, necesito ese desafío”.

¿Las escenas donde se lo ve más joven al principio de ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’, significa que existe la posibilidad de imaginar un futuro remoto, cuando ya no esté entre nosotros, donde el cine pueda revivir una nueva historia de Indiana Jones con su imagen digital? “No, no, no, pero la tecnología evolucionó lo suficiente como para lograr una imagen digital demasiado real, donde se ve mi rostro sin la magia del Photoshop. Así me veía 35 años atrás porque Lucasfilm tiene cada uno de los segundos que filmamos juntos en todos estos años. Y ese archivo, utilizado bien, es solo un truco apoyado por una buena historia. Si no fuera honesta ni emocionalmente real, hubiera dolido verla. Me gustó, pero no veo la imagen de mi juventud deseando ser esa persona de nuevo, porque estoy muy feliz con mi edad. Podría estar muerto, pero todavía sigo trabajando”.