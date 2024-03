¿Existen personas inferiores y superiores? ¿Con qué criterio establezco la diferencia? ¿Qué dice esto de mí?

“Si quieres saber qué tipo de hombre es, fíjate en cómo trata a la gente inferior.” ¡Ouch! Qué fuerte. Entiendo el espíritu en que se dice, pero la declaración da a entender que hay gente inferior. Hay personas que son mis subordinados, mis empleados, sí. Hay personas que ganan menos que yo, que viven en un nivel socioeconómico inferior al mío, sí. Hay personas que son menos inteligentes o tienen menos conocimientos que yo, sí. Pero de eso a que sean inferiores como personas, no es así.

También vi, “No les debemos nada a los ilegales.” De nuevo entiendo el contexto y de dónde viene esa declaración, pero difiero en cuanto a que debemos a cualquier ser humano un trato digno. Tal vez “un trato digno” sea difícil de definir, especialmente cuando el tema se vuelve político y se caldean los ánimos. Hay otra frase que dice que ningún ser humano es ilegal, aclarando que no es ilegal su existencia. Cierto, pero luego recordamos que hay un número incontable de personas viviendo como migrantes en situaciones ilegales en muchos países. En la Ciudad de México sé que hay campamentos enteros de cubanos y centroamericanos y haitianos, todos buscando opciones de reubicarse en otros lugares del país o bien en los Estados Unidos.

Es verdad que observar la manera en que un hombre, o una mujer, trata a otros es indicación de sus actitudes, creencias y estructura de carácter. Desde allí puedo determinar si deseo o no establecer una relación de amistad, o de otro tipo, con esa persona. El simple hecho de que vea a otras personas como inferiores, o que yo utilice ese criterio para determinar lo deseable o no del otro, es otro tema. Si yo veo que alguien trata a los inferiores mal, implica que también considero que hay gente inferior. Desde allí la cosa ya va mal. No solo me siento superior a otros, sino que me siento superior a quien se comporta de manera superior. Vaya enredo.

El autoconocimiento no es simple. Hay que meternos con profundidad a lo que hacemos, decimos y pensamos. Y no es casualidad. Las palabras que escogemos llevan significados.