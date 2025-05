Familiares del Grupo Fugitivo exigen pruebas de ADN, pese hallazgo de cinco cuerpos en Reynosa

Una de las madres manifestó su indignación por la rueda de prensa ofrecida por la Fiscalía estatal: “Ellos con nosotros no se han manifestado, no nos han dicho nada, dicen que nuestros hijos están muertos, y no es cierto, no sabemos nada (...) Queremos saber por qué Fiscalía dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no lo he visto”.

Además de denunciar la falta de comunicación, los familiares criticaron que no se les ha permitido ver los cuerpos presuntamente localizados. “Vamos a hacer lo que sea por encontrarlos, ni modo, no vamos a esperar sentadas aquí afuera, tenemos que buscarlos y encontrarlos vivos”, dijo una de las madres.

De acuerdo con la Fiscalía, nueve personas han sido detenidas en relación con la desaparición y asesinato de los músicos. Sin embargo, las familias insisten en que ninguna información ha sido corroborada con pruebas científicas concluyentes y exigen transparencia en el proceso de identificación.