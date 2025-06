Fallece actor del live action de Lilo & Stitch, David Hekili Kenui, a pocos días del estreno de la película

David Hekili Kenui Bell, actor originario de Hawái conocido por interpretar al “Hombre del Helado” en la reciente adaptación live action de Lilo & Stitch, falleció el pasado domingo 15 de junio, según informó su hermana Jalene Kanani Bell a través de redes sociales.

“Con un gran corazón comparto que mi dulce, generoso, talentoso, divertido, brillante y guapo hermano pequeño David H. K. Bell pasará hoy en compañía de nuestro Padre Celestial”, escribió en su mensaje, que generó una ola de reacciones entre seguidores y miembros de la comunidad artística.

El fallecimiento de Bell se dio a conocer apenas unas semanas después del estreno de la película, donde su breve participación dejó una impresión duradera entre los espectadores.

Jalene Bell también compartió recuerdos personales sobre su hermano, destacando la relación cercana que mantenían y los momentos vividos recientemente en el estreno de Lilo & Stitch en Kapolei.

“Aunque no crecí con un padre, David me dio todo el amor incondicional que podía pedir y creo que toda su familia y amigos recibieron lo mismo de él. (...) A David le encantaba ser actor, hacer voces en off, pasar tiempo con Brutus viajando como embajador de Kona Brew (...) fue y seguirá siendo una estrella brillante y brillante. Recientemente llegó a la gran pantalla con un momento icónico de Lilo & Stitch”, expresó.