$!Festival Tecate Pa’l Norte revela su line up por día

De acuerdo a la publicación del cartel en sus redes sociales, el viernes 12 de noviembre podrás disfrutar de Foo Fighters, Los Auténticos Decadentes, Foster the People, Galantis, Juanes, Moon Laferte, Ely Guerra, Arizona, Los cadetes de Linares, División Minúscula, Enjambre, Disidente, Todos tus muertos, Kinki, La Sonora Dimamita, Ed Maverick, entre otros.

El Tecate Pa’l Norte se realizará los próximos 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora en Monterrey, y hasta hoy solo conocíamos el line up general, sin especificar quién estaría uno y otro día.

El sábado el line up estará formado por Tame Impala, Alejandro Fernández, Babasónicos, Chet Faker, Claptone, El Tri, Piso 21, The Kooks, Danny Ocean, Hello Sea Horse, Uzielito Mix, Chetes, La Leyenda, Los Cafres, Eliseo Robles, entre muchos otros.

En esta ocasión habrá un escenario acústico, en el cual podrás escuchar a Juanes, Mon Laferte, DLD, Ely Guerra, Caloncho, Chetes, Los Románticos de Zacatecas.

Asimismo, habrá otro escenario llamado “Oasis Bacardi”, en el cual estarán Mau y Ricky, Manuel Medrano, Mariah Angeliq, Sabino, Ovi, Don Patricio, Leon Leiden, Ecko.

El precio del boleto individual general es de $1,785 pesos.

Recuerda que los boletos del festival 2020 serán válidos para el Tecate Pa’l Norte 2021.