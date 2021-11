Filtraron video íntimo de Tristán, hijo del cantante Yahir, con su novio

“Que sea bisexual a mí la verdad no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso, él me lo pide que yo se lo apoye, no lo puedo apoyar ni con las ideas de ser un actor porno ni con las ideas de seguirse drogando”, puntualizó.