Gabriel Ramos celebra con The Warning y Metallica 30 años de ‘Black Album’

El rock no sería el mismo sin Metallica, eso es un hecho. Y Metallica lo sabe, por eso decidieron celebrar a lo grande los 30 años de “Black Album”, el emblemático disco que los lanzó al estrellato. La agrupación decidió que para este homenaje, más de 50 artistas reinterpretarían las canciones del material discográfico, desde J Balvin, Mon Laferte, Juanes o el saxofonista Kamasi Washington hasta St. Vincent, Royal Blood, Phoebe Bridgers, Dave Gahan de Depeche Mode o Weezer, todos fueron parte de esta historia. Incluso The Warning, las jóvenes regiomontanas que han revolucionado el rock desde su lanzamiento.

Sobre la producción y postproducción del videoclip, Gabriel aseguró que todo se dio de una manera muy orgánica. “El video estaba muy bien planteado, tuvimos que filmarlo en un solo día porque estábamos en plena pandemia. Yo soy músico también, entonces se me facilitó mucho la edición con el tema musical, eso me hace un poco más ágil para encontrar este ritmo que necesitan las imágenes y el hilo narrativo, sumado al hilo musical, siento que es una sensibilidad musical”, agregó.

“La verdad es que soy roncarolero de corazón, soy fan de todo el rock and roll. Crecí con ‘Black Album’, así que para mí fue todo un honor haber sido parte de este proyecto de The Warning y Metallica, siento que esta canción es una de las más icónicas”, comentó Ramos, quien a pesar de haber nacido en Monterrey, se considera saltillense de corazón.

Gabriel Ramos tiene más de 20 años de trayectoria en la industria, y esta no es la primera vez que trabaja con The Warning, de hecho, él ya se considera parte de su equipo. “Yo dirigí el video del primer sencillo del nuevo disco ‘Evolve’, fue su lanzamiento mundial y se llamó ‘Choke’ y ya tiene un millón de reproducciones. Luego colaboré con ellas en un videoclip que se llama ‘Evolve’ y también lo edité, y ahora me uní a la edición de ‘Enter Sandman’ y en la dirección estuvo Rudy Joffroy, quien también es su manager y que me ha confiado en mi trabajo”, afirmó.

Sobre el avance del Epic Film Institute en Saltillo, Gabriel Ramos asegura que está sorprendido de la respuesta que han tenido los saltillenses, pues ya hay más de 40 alumnos inscritos a la carrera. “En Saltillo hay muchísimo talento, creo que ya es tiempo de contar otro tipo de historias, mucho más interesantes, atractivas, tenemos mucho para hacerlo y creemos que esta es una muy buena oportunidad para poder formar profesionales para la industria”, expresó Ramos.