¿Ganará el premio Oscar? ‘La sustancia’, el regreso épico de Demi Moore al cine y a los ojos del mundo

Con retroceder en el tiempo no es muy difícil recordar que pasaron casi 35 años del éxito de ‘Ghost’, otros 30 años desde ‘Indecent Proposal’ o incluso 20 años desde que la vimos saliendo del agua en traje de baño con ‘Los Ángeles de Charlie’. Y con apenas 62 años, Demi Moore volvió al cine justamente con la historia de una ficticia estrella famosa que trata de rejuvenecer, aunque sea temporalmente, con una secreta ‘Substancia’ que también le da el título al drama de terror. Con este espectacular regreso ha cosechado los premios como Mejor Actriz en SAG Awards, Golden Globes, Critic’s Choice entre otros más para aparentemente emparejar el camino al preciado Oscar.

¿ES IMPOSIBLE COMPARAR ‘THE SUBSTANCE’ CON ALGUNA ACTUACIÓN ANTERIOR DE DEMI MOORE? Bueno, realmente, si tuviera una varita mágica, esta es la mejor producción de cine que yo pude haber soñado: una directora francesa, con producción inglesa y una historia estadounidense. Se siente como un hermoso triángulo que funciona bien. No creo que pueda experimentar algo mejor. ¿Y QUÉ OPINAS SOBRE LA IDEA DEL PODER DE LA BELLEZA DE LA MUJER QUE PROPONE ESTA HISTORIA? Espero que no se tome la historia como la explotación del cuerpo femenino. Creo que, como mujer, el estrés que genera cuidar nuestro cuerpo realmente nos define bastante por cómo nos ve la sociedad. Y el estilo de violencia que vemos en el cine, en cierta forma refleja la violencia que nos rodea en diferentes sectores de la sociedad. Es una metáfora mostrarlo de un modo extremo, porque la violencia que vemos en la historia también es extrema.

¿A NIVEL PERSONAL SUFRISTE LA FALTA DE OFRECIMIENTOS DE TRABAJO POR LA EDAD, COMO LE PASA AL PERSONAJE? No, no creo que comparta la perspectiva de haberme sentido cancelada por mi edad. Más allá del aspecto físico externo, el tema real es cómo me relaciono con el tema del cine. Y en ese sentido, mi perspectiva es que yo nunca me sentí una víctima. Desde que leí el guion me encantó la historia como estaba escrita, pero también creo que está contada desde la perspectiva de un hombre sobre el ideal de mujer que pretende esta persona. Lo interesante de mostrar en el cine que la versión más joven resulta ser una mejor versión, al conseguir una oportunidad, vuelve a repetir la historia. Mi personaje sigue buscando una validación externa y al final se encuentra cara a cara con una lucha con ella misma, porque realmente deberíamos buscar como nos vemos por dentro, no por fuera.

¿SABÍAS DESDE UN PRINCIPIO QUE IBAN A FILMAR ESCENAS DE DESNUDO TOTAL? Desde el principio sabíamos el nivel de vulnerabilidad y crudeza que se necesitaba para contar esta historia. Y fue también una experiencia muy vulnerable pero necesaria para entrar con sensibilidad y una larga conversación sobre lo que tratábamos de conseguir y como lo íbamos a enfrentar, tratando de encontrar también un punto en común de confianza mutua. Tengo que decir que yo también me sentí muy segura en el rodaje con las escenas donde tuve que estar totalmente desnuda. Y nos permitió bastante ligereza en esos momentos, por lo absurdo de ciertas situaciones, pero al final lo importante fue mantener una buena comunidad y una confianza mutua de lo que íbamos a mostrar. ¿Y LAS ESCENAS EN QUE TU PERSONAJE APARECE TAN VIEJA? ¿CÓMO REACCIONASTE AL VERTR ASÍ, EN UNA PANTALLA? ¿Cómo fue verme tan vieja? En cierta forma tampoco me estaba viendo yo. Fue como verme como otra persona. Fue muy extraño. Hubo días en que tenía sesiones de 6 a 8 horas de maquillaje. Podía ver mis ojos y era yo, pero la mejor parte es que mi perro siempre pudo reconocerme. Esa era la forma en que yo también asociaba la realidad. En la pantalla se ve todo mucho más fácil de lo que realmente se hizo, pero también fue lo divertido de querer hacer algo así, para poder contar nuestra historia.

DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL GUION, ¿NUNCA DUDASTE EN ABSOLUTO, AL MENOS LA PRIMERA VEZ? Para nada, lo tomé como un desafío de la mejor forma posible, porque yo también busco la clase de material que me empuja hacia una zona fuera de una total comodidad. Y si algo me da miedo, por lo general, significa que existe una buena oportunidad del otro lado y siempre pienso que así puedo mejorar como persona, con la esperanza de mejorar también como actriz. Además, creo que el cine también toca muchos temas que enfrentamos todos en cierto sentido. Obviamente lo llevamos hasta un extremo que también permite afrontarlo de una manera totalmente única.

’La Sustancia’ parece reflejar cierta realidad cuando desde el primer minuto le colocan una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a Demi Moore, aunque en la realidad pocos saben que ella no la tiene (solo puso sus huellas en la vereda del Teatro Chino). Pero la ficción continúa con el paso del tiempo, mostrando a los turistas caminando por la misma baldosa, cuando aparece la primera rajadura, planteando la duda si lo mismo pasará con la misma estrella cuando envejezca. Obviamente, Demi Moore interpreta solo una estrella ficticia llamada ‘Elizabeth Sparkle’ que al cumplir 50 años nota que su carrera está llegando a su fin, hasta que aparece ‘The Substance’, una milagrosa substancia que reproduce las células para rejuvenecerla temporariamente. Y jugando ficción con la realidad, en la historia Demi Moore también estrena por primera vez una de sus producciones de cine, en el mismo Festival de Cannes, donde en la vida real ‘La Sustancia’ también eligió el Festival de Cannes, para el estreno mundial, antes de la próxima función de gala en el Festival de Toronto

¿AL MOMENTO DE FILMAR ‘THE SUBSTANCE’ IMAGINASTE QUE EN LA REALIDAD TE IBAN A OVACIONAR POR MÁS DE DIEZ MINUTOS? Bueno... En realidad, habíamos filmado en Cannes, en Agosto, con un saco de lana en verano. Eso de por sí fue otro desafío. Pero fue maravilloso estar en la misma ciudad del festival internacional de cine, fuera de temporada. A mi me encantó el rodaje, me pareció una alternativa que se relaciona mucho con Hollywood y el hecho de haber estado en Cannes fue la perfecta combinación en el mundo del cine. El paralelo es formidable. ¿TUVISTE ALGUNA PREPARACIÓN EN PARTICULAR? No nos enfocamos demasiado en la preparación porque lo bueno era explorar el lugar de buscar la perfección al mismo tiempo que lo filmábamos. Por eso digo que la experiencia fue tan cruda, porque requería una profunda vulnerabilidad y ganas de exponerme emocional y físicamente, empujándome totalmente fuera de mi zona de confort. Pero fue fascinante el proceso del rodaje y creo que salí del otro lado con una mayor aceptación de cómo soy en la vida real. Ese fue el mejor regalo que pude haber imaginado.

¿LA DIRECTORA CORALIE FARGEAT COMENTÓ EN ALGÚN MOMENTO COMO FUE QUE SURGIÓ LA IDEA? La idea justamente surgió por una reflexión sobre la violencia que ella sintió con las mujeres mayores de 40 años, al sentir que a partir de esa edad iba a desaparecer, como si ya no tuviera un lugar en la sociedad. Es lo que nos lleva a pensar como feministas, que todas las ideas siempre encontraron una forma de penetrar nuestro cerebro en un modo tan fuerte donde solemos pensar demasiado en la edad no o si estás demasiado gordo o tus ojos son del color correcto el busto no es suficientemente grande. Y cuando llegas a cierta edad y empiezas a tener arrugas, siempre hay algo para comentar sobre el cuerpo. Y para una mujer no es para nada un lugar neutral en el espacio público. Estamos hablando sobre un odio propio pero realmente queremos resaltar lo que nos hace odiar tanto a nosotras mismas, en ciertos momentos.

La idea justamente surgió por una reflexión sobre la violencia que ella sintió con las mujeres mayores de 40 años, al sentir que a partir de esa edad iba a desaparecer, como si ya no tuviera un lugar en la sociedad”.