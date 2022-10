“Dime, ¿por qué estamos tan ciegos para ver / que los únicos que nos herimos somos tú y yo? Dime, ¿por qué estamos tan ciegos para ver / que los únicos que nos herimos somos tú y yo?”

Han pasado 27 años desde que Coolio lanzó esta pregunta y la respuesta no ha llegado. Antes llegó la muerte que sorprendió al rapero aunque los paramédicos le hicieron resucitación cardio pulmonar durante 45 minutos antes de declarar su deceso.

“Gangsta’s Paradise” se convirtió en un himno al ser la banda sonora de la cinta “Mentes Peligrosas” protagonizada por Michelle Pfeiffer en 1995, mismo año en el que el álbum vendió ocho millones de copias a nivel mundial, y se colocó en el número uno en Estados Unidos, así como en naciones europeas como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suiza, Australia y Nueva Zelanda.

El tema que se refiere a la vida de las pandillas en Estados Unidos obtuvo un premio Grammy, dos MTV Video Music Awards y un Billboard Music Award; asimismo, se incluyó en el número 85 entre las mejores canciones de todos los tiempos de Billboard.

La dura adolescencia de Coolio en California inspiró una primera versión de “Gangsta’s Paradise”, misma que incluía vulgaridades, sin embargo, al contar con la intervención de Steve Wonder, toda palabra ofensiva fue retirada, pero el mensaje fue igualmente poderoso: “Mientras camino por el valle de la sombra de la muerte, miro mi vida y me doy cuenta de que no queda nada”, basado en el inicio del salmo 23:4.

Respecto a lo anterior, Coolio declaró a la revista Rolling Stone: “Me gusta creer que fue una intervención divina cuando escribí la canción”.