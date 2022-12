George Clooney, Tania León y U2 son galardonados en los premios del Centro Kennedy

Clooney se convirtió en uno de los actores más reconocidos por el programa de television “ ER ” antes de protagonizar filmes como “T hree Kings ”, “Ocean’s Eleven” (“Twelve” y “Thirteen”), “O Brother, Where Art Thou?” y este año “Ticket to Paradise” .

U2 ha vendido más de 170 millones de discos y ha ganado 22 premios Grammy . Entre los éxitos de la banda se incluyen: “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, “Pride (In the Name of Love)”, y “Sunday Bloody Sunday” . El vocalista Bono también ha sido reconocido por sus acciones filantrópicas para erradicar la pobreza y crear consciencia sobre el sida.

Knight inició un grupo con miembros de su familia que posteriormente sería conocido como Gladys Knight & The Pips, el cual grabó su primer álbum en 1960, cuando Knight tenía apenas 16 años. Desde entonces ha grabado decenas de discos, con éxitos como “I Heard It Through the Grapevine” y el mencionado “Midnight Train to Georgia”.

Grant es reconocida por sus éxitos de la música pop como “Every Heartbeat” y “That’s What Love is For”. Ha vendido más de 30 millones de discos, incluyendo su álbum de 1991 “Heart in Motion”, que la catapultó a una mayor audiencia en la música pop.

Por Rebecca Santana The Associated Press.