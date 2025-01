¡Luto en el cine! Muere David Lynch director de ‘Twin Peaks’, ‘El Hombre Elefante’ y ‘Blue Velvet’

“Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría , ‘Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero ”, se lee en la publicación. “Es un día hermoso con un sol dorado y cielos azules todo el camino”.

¿QUÉ PASÓ CON DAVID LYNCH?

El verano pasado, Lynch había revelado a Sight and Sound que le diagnosticaron enfisema y que no saldría de su casa por temor a contraer el coronavirus o “incluso un resfriado”.

Que de hecho, su padecer era tan agudo que reveló que, posiblemente, no podría salir más de casa para seguir dirigiendo.

“He contraído enfisema por fumar durante tanto tiempo y por eso estoy confinado en casa, me guste o no”, dijo Lynch, y agregó que no esperaba hacer otra película. “Intentaría hacerlo de forma remota, si llegamos a eso”, dijo Lynch. “Eso no me gustaría tanto”, contó a la prensa en 2024.