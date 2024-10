Gracias a Beyoncé por... ¿Cuál es la supuesta ‘maldición’ de la cantante y cómo se relaciona con el caso P. Diddy?

’SHE KNOWS... I KNOW SHE KNOWS’

Sobre todo porque han relacionado la canción ‘She knows’ de J. Cole, quien en uno de los versos hace referencia a las muertes Aaliyah y Lisa Lopes, ambas consideradas rivales de Beyoncé.

Aaliyah, quien fue una de las jóvenes promesas musicales de su tiempo, murió en un accidente aéreo poco después de ganar un Grammy en una categoría en la que competía contra Beyoncé. Mientras que Lisa Lopes, más conocida como “Left Eye”, falleció en un accidente automovilístico.

Además, hace referencia a una persona que conoce secretos y exhorta al receptor del mensaje a ‘huir’ de la mujer a la que se refiere.

La ‘maldición de Beyoncé’ ha provocado que muchos internautas agradezcan a la cantante por sus logros, desde graduarse, pasar un examen, comprar algún producto o llegar a metas gracias a la estadounidense.

