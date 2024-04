Por qué es importante que Beyoncé mostrara el lavado de su cabello

Por: Gina Cherelus

El lunes, Beyoncé compartió un inusual vistazo a su rutina de lavado diario en un video sin retoques para promocionar su nueva línea de cuidado del cabello, sorprendiendo a muchos con una vista a detalle de su cabello real.

En febrero, anunció la línea, Cécred, una colección de ocho productos para el cuidado del cabello que utilizan ingredientes de lujo y fomentan una práctica ritualista para lucir un pelo sano. Inspirada en las experiencias de su infancia, cuando de niña barría dentro de la peluquería de su madre, Beyoncé dijo que quería “dar vida a las enseñanzas” de su mamá, según el sitio web de la marca.

La noticia de la nueva marca fue recibida con entusiasmo por los aficionados, pero también con escepticismo por algunos, que consideraban que carecía de credibilidad: en sus actuaciones y en apariciones públicas, casi siempre lleva el pelo recogido en pelucas o complementado con extensiones de pelo.

Aparte de su función como anuncio para los productos, el video también parece ser la manera en que la cantante quiere responder a algunas de las reacciones negativas y dudas que ha recibido.

¿Qué fue lo que pasó?

A primera hora de la mañana del lunes, Beyoncé publicó en su perfil de Instagram un video en el que se veía en primer plano su larga melena rizada que era lavada, acondicionada, alisada y peinada con productos Cécred. En el video, que se compartió unos dos meses después del debut de la marca, la cantante dijo que por fin estaba preparada para mostrar cómo esta ha ayudado a su pelo (el nombre de la marca es una palabra compuesta que combina el final de su nombre con el término “sacred”, sagrado en inglés).

“Ha sido una experiencia tan especial ver todos sus rituales de #díadelavadocecred (#cecredwashday) por toda mi cronología que tenía que sumarme con algo de mis propios archivos”, escribió en el texto que acompaña al video.

En la grabación, Neal Farinah, el peluquero de toda la vida de Beyoncé, le peina el cabello en distintas direcciones, mostrando de cerca que, efectivamente, le brota del cuero cabelludo.

“El estigma y la idea errónea es que las personas que usan pelucas no tienen el pelo largo y sano”, dijo en una voz en off, añadiendo que esa creencia no era cierta.

¿Por qué la gente está obsesionada con la longitud del pelo de Beyoncé?

El pelo de Beyoncé ha sido objeto de escrutinio durante años. La estrella del pop, que suele llevar pelucas y trenzas, se ha peinado sobre todo con extensiones, como hacen muchas famosas. Pero el que haya usado extensiones durante tanto tiempo ha hecho que a algunos les cueste creer que su pelo sea tan largo como aparece en el video.

Estas afirmaciones han llevado a sus seguidores, a su peluquero e incluso a su madre, Tina Knowles, a afirmar públicamente que Beyoncé lleva extensiones por elección propia y no por necesidad. En un video ya eliminado que se compartió en Instagram en 2019, Knowles peina el cabello castaño oscuro de su hija, largo hasta la cintura, en un intento por acallar los rumores. El video fue republicado por Farinah, quien escribió en el video: “QUÉ EXTENSIÓN QUÉ PELUCA. SÍ SÍ TODO NATURAL”.

Además, en 2017, Knowles publicó una foto en Instagram mostrando el cabello rubio real de su hija en una coleta baja.

“¡¡¡¡PULGADAS!!!! ¡Qué felicidad que el pelo de mi bebé creció de nuevo! Me va a ganar”, bromeó en el pie de foto.

Espera, ¿hace falta tener el pelo largo para tener una marca creíble de cuidado del cabello?

Aunque ciertamente puede ayudar, no. Por ejemplo, el fundador de Sundial Brands, fabricante de marcas de belleza tan populares como SheaMoisture y Nubian Heritage, es calvo.

Entonces, ¿por qué es tan difícil creer que Beyoncé tenga el cabello largo?

Existe desde hace mucho tiempo el estereotipo de que el pelo natural de las mujeres negras solo puede crecer hasta cierto punto, lo que lleva a algunos a creer que las mujeres negras usan extensiones porque están fingiendo tener el pelo largo o porque se están asimilando a los cánones de belleza de los blancos. En realidad, muchas mujeres negras tienen el pelo largo y sano, pero el estigma persiste.

Las mujeres negras llevan mucho tiempo siendo pioneras de la innovación capilar, aprovechando texturas naturales cuya versatilidad puede utilizarse para crear peinados prácticamente ilimitados. Las extensiones y las trenzas son también estilos que protegen, ya que el pelo con textura afro puede requerir tiempo y atención para peinarlo y mantenerlo. Las trenzas y las extensiones pueden hacer que las visitas a la piscina o al gimnasio sean menos complicadas, por ejemplo, y tener un peinado protector requiere cargar con muchos menos productos capilares al momento de viajar, lo que ahorra espacio en el equipaje. Si se colocan correctamente y se cuidan bien, estos peinados pueden conservar la longitud reduciendo la manipulación diaria del cabello.

Ya entendí. ¿Qué dijo Tina Knowles sobre estos últimos acontecimientos?

Más tarde, Knowles volvió a publicar un video en el que se escuchaba al cómico Katt Williams presumir de su larga melena natural sin permanente. El clip, que compartió en su cuenta de Instagram con un texto chistoso, incluía una imagen de Beyoncé y su pelo natural.