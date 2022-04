Gracias a TikTok Sergio Lozano, el Joaquín de ‘Señora Acero’, llegó a la comedia en ‘Albertano contra los mostros’

-¿Cómo llegaste a formar parte de Albertano contra los mostros?-

“Fue algo bien raro, una forma muy chistosa diría yo, porque justo a la mitad de la pandemia, más o menos en marzo del año pasado, Ariel vio uno de mis TikToks y me empezó a seguir y estuvo viendo mis videos. Luego me escribió y me comentó que iba a hacer una serie y que quería que formara parte de ella porque le gustaban mucho mis videos”.

Sergio Lozano es un actor mexicano que saltó a la fama por su personaje de Joaquín, en la producción de Telemundo Señora Acero, la cual cuenta la historia de Sara Águila Bermúdez una mujer que termina siendo protegida por los grandes capos del narcotráfico. Para Sergio fue toda una experiencia pasar de interpretar personajes de drama a incursionar en la comedia.

“Yo nunca había hecho comedia, entonces cuando saqué TickTock lo hice para entretenerme más que nada, pero empecé a sondear la comedia, a través de esta aplicación, y vi que a la gente le gustaba y le iban muy bien a los videos, entonces decidí seguir con eso”.

-¿Cuál fue el más grande reto al que te enfrentaste al incursionar en la comedia?-

“Parte del reto era hacer al malo, pero que cayera bien, porque yo los malos que había hecho eran malos que los querías matar. Y aquí al ser comedia justo Ariel me dijo que había que tener mucho cuidado porque había que hacer un malo que le cayera mal a la gente, pero al mismo tiempo que fuera querido”.

-¿Cómo es Dónovan?-

“Dónovan es el que te puede cambiar la llanta, el motor de un coche, sabe artes marciales, tecnología, es todo. Es un personaje que es muy materialista, lo que le importa es el dinero y la belleza externa, no le importa lo que hay adentro de las personas.