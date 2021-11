Gremio de Coahuila despide al cantautor lagunero Jorge Peart

Este lunes, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del coahuilense Jorge Peart, un joven cantautor que desde hace años trabajaba en la industria de la música, y cuyo tema “Play” lo lanzó a la fama, en 2016, en el género de balada romántica en México y el mundo. En redes sociales, amigos y conocidos lo despidieron recordando su gran talento y los grandes sueños que logró cumplir.

“Siempre andaba innovando en eso de hacerse publicidad. Cuando lo conocí me dio una tarjeta, creí que era solo con su nombre y número, como de presentación, pero no, traía sus canciones y videos y fotos”, comentó el cantante Omar De La Luz. “Gracias por todo tu talento y gracias por haberme inspirado a materializar mis sueños. Gracias por tus consejos y enseñanza, gracias por haberme ayudado a abrir me camino en este medio”, señaló la cantante Cindy Takahashi.