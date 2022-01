¡Grita antes de morir! ¿Cómo ‘Scream’ revivió y cambió el género slasher para siempre?

“Alguien ha llevado su amor por las películas de terror demasiado lejos”, ese fue el slogan de “Scream” en 1996, la popular película que nos traumatizó y la principal razón por la que ahora no podemos ver una máscara blanca sin pensar en múltiples asesinatos. Precisamente ese amor por las películas de terror le permitió hace 25 años al escritor de “Scream” revivir un género moribundo, y cambiar la cara del terror en los años venideros. No hay mejor ejemplo de su influencia que las recientes producciones de Netflix como la trilogía de “La Calle del Terror” y “Hay alguien en tu casa”, o el homenaje de “American Horror Story: 1984” de Ryan Murphy, podríamos decir que vivimos una segunda época de oro para el slasher.

REVIVIR UN GÉNERO MUERTO

En 1990, el género slasher (aquel donde todos huyen de un asesino enmascarado) se encontraba en un punto de inflexión, tras el estreno de “Halloween” en 1978 y su éxito que generó muchas películas como “Pesadilla en la Calle Elm” (1984) y “Viernes 13” (1980), las ganancias en taquillas disminuían, por lo que se consideraba que el género estaba relativamente muerto. Jason Voorhees fue vencido en “Jason Goes to Hell: The Final Friday” (1993) y Freddy Krueger finalmente fue asesinado en “Freddy’s Dead: The Final Nightmare” (1991). Mientras tanto, Michael Myers había sido relegado a secuelas baratas como “Halloween 6: The Curse of Michael Myers” (1995)... parecía que la mayoría, o la gran mayoría de estas queridas franquicias, estaban muertas o estaban perdiendo relevancia rápidamente.