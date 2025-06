‘Yo sé que se van a decir muchas mentiras’... Carlos Villagrán ‘Quico’ reacciona a ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’

RESPETO A GÓMEZ BOLAÑOS Y CRÍTICA PREVENTIVA

Aunque Villagrán no ha tenido acceso directo al contenido de la serie, reiteró su respeto hacia Gómez Bolaños, fallecido en 2014. Subrayó que, dado que el creador de El Chavo del 8 ya no puede defenderse, se debe tener especial cuidado con lo que se presenta al público: “Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”.

El actor defendió su trayectoria, afirmando que su trabajo como ‘Quico’ está a la vista de todos, y que confía en que la audiencia sabrá distinguir entre ficción y realidad.

¿DEMANDAS? NO ES UNA OPCIÓN PARA VILLAGRÁN

Ante la posibilidad de verse afectado por su representación en la serie, Villagrán fue enfático: no tomará acciones legales. “No me gusta a mí eso. Prefiero ser feliz que andar en la oficina”, declaró. También reveló que nunca fue contactado por los creadores de la docuserie, aunque habría considerado cualquier invitación formal.

En cuanto a Juan Lecanda, el joven actor que lo interpretará en la producción, Villagrán expresó: “No tengo consejos para él. Hay que respetarlo y que haga su parte”.

DISTANCIAMIENTO DEL ELENCO ORIGINAL

Durante la conversación, Villagrán fue cuestionado sobre su relación actual con los demás integrantes del elenco original, como María Antonieta de las Nieves (‘La Chilindrina’), Florinda Meza (‘Doña Florinda’) y Édgar Vivar (‘Ñoño’). Su respuesta fue clara: “No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma... No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal”.

Justificó este distanciamiento en parte por cuestiones geográficas: él vive en Houston, mientras que sus excompañeros residen en otros países. “A veces yo estoy en Houston, La Chilindrina en Brasil, Ñoño en Guatemala”, puntualizó.

UNA RELACIÓN MARCADA POR CONFLICTOS

La historia profesional entre Villagrán y Gómez Bolaños terminó de manera tensa. Uno de los episodios más recordados fue la disputa por los derechos del personaje de ‘Quico’. Villagrán intentó independizarse y continuar con el personaje fuera del universo de El Chavo del 8, pero se enfrentó con Gómez Bolaños, quien era el titular legal del personaje.

Este conflicto derivó en una batalla legal que impidió al actor utilizar el nombre ‘Quico’ en proyectos posteriores, lo que marcó profundamente su carrera artística.

CURIOSIDADES SOBRE ‘QUICO’ Y CARLOS VILLAGRÁN

• Villagrán tiene actualmente 81 años, y dejó de interpretar al personaje de ‘Quico’ hace ya varios años, reconociendo que su edad le impide continuar en ese rol.

• El personaje de ‘Quico’ fue tan popular que, pese a los problemas legales, Villagrán logró mantener su legado realizando presentaciones como “Kiko” en toda América Latina.

• La frase “No me junto con esa chusma” fue una de las más populares de su personaje, y él mismo la usó con humor al hablar de sus excompañeros.

• Chespirito: Sin Querer Queriendo es una de las producciones más esperadas de Max en América Latina, y ha generado opiniones divididas entre los fans y los involucrados.

UNA POSTURA CLARA Y UN LEGADO INNEGABLE

Carlos Villagrán ha dejado claro que no busca pleitos, pero tampoco acepta sin cuestionamientos la narrativa de Chespirito: Sin Querer Queriendo. Prefiere confiar en que el público sabrá distinguir entre verdad y ficción, y mantiene firme su respeto por la figura de Gómez Bolaños.

Mientras la serie de Max intenta contar la historia detrás de uno de los programas más queridos de la televisión latinoamericana, Villagrán se mantiene al margen, pero vigilante. Su legado como ‘Quico’ permanece intacto en la memoria de millones de personas.