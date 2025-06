Muere Brian Wilson a los 82 años: El genio musical detrás de The Beach Boys

Brian Wilson, leyenda del pop estadounidense y fundador de The Beach Boys, falleció este miércoles a los 82 años, según anunció su familia en un comunicado publicado en redes sociales. El músico padecía una enfermedad neurocognitiva desde principios de 2024, con síntomas similares a la demencia. Su partida marca el fin de una era para la música contemporánea, especialmente para el pop y rock estadounidense.

Nacido en 1942 en California, Brian Wilson fue más que un vocalista: fue el cerebro creativo detrás de uno de los grupos más influyentes de los años sesenta. Junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, formó The Beach Boys en 1961. A pesar de enfrentar una sordera parcial desde la infancia debido a un golpe propinado por su padre, Wilson desarrolló una capacidad compositiva y de producción que revolucionó la música de su tiempo.

Entre los álbumes icónicos que lanzó con la banda destacan Surfin’ Safari (1962), Little Deuce Coupe (1963), Surfin’ USA (1965) y Surf’s Up (1971). Con canciones como I Get Around, Help Me, Rhonda y Good Vibrations, Wilson y su banda conquistaron las listas de popularidad y se convirtieron en emblemas del llamado “California Sound”.

A pesar del éxito, la vida personal de Brian Wilson estuvo marcada por crisis nerviosas, adicciones y largos periodos de reclusión. En 1966, produjo el álbum Pet Sounds, considerado por muchos uno de los mejores discos de la historia. También inició el ambicioso proyecto Smile, que quedó inconcluso hasta su publicación en 2004.

Durante las décadas de los setenta y ochenta, Wilson enfrentó un tratamiento intensivo bajo la supervisión del controvertido terapeuta Eugene Landy. No obstante, logró retomar su carrera con álbumes como Love and Mercy (1988) y Sweet Insanity (1990), además de participar en diversos proyectos en solitario y documentales sobre su vida.

En los años 2000, su legado resurgió con fuerza: giras internacionales, nuevas producciones como No Pier Pressure (2015), y una película biográfica, Love & Mercy (2014). Fue galardonado con numerosos reconocimientos, incluido el Kennedy Center Honor en 2007, y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores.

Brian Wilson deja una huella profunda en la historia de la música, no solo por su talento inigualable, sino por su capacidad de reinventarse. Su voz, sus armonías y su genio creativo vivirán por siempre en los corazones de generaciones enteras.