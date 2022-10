Guns N’ Roses cumple con el ‘bailazo del año’ en Yucatán

Cerca de las 9:50, Guns N’ Roses apareció sobre el escenario e impactó con It’s So Easy, Mr. Brownstone, Chinese Democracy, Welcome to the Jungle, Better, Reckless Life, Estranged, Rocket Queen, You Could Be Mine, Sweet Child O’ Mine, November Rain,Nightrain, Coma, entre otros de sus más grandes éxitos, siendo todo un acierto su repertorio, pues los fans esperaban una mezcla de sus más grandes aciertos musicales y Guns N’ Roses no dudó ni en un momento en brindarlo.

El espectáculo también contó con un show previo, siendo otra importante banda del mismo género pero nacional: Molotov, que cantó Amateur, Ching* tu madre, Frijolero, Put*, Dame todo el power y Me convierto en marciano.