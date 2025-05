Habla Hailey Bieber sobre rumores de divorcio y comparaciones con Selena Gomez; Justin le pide perdón

“Uf, lo sé, muy cruel. Me sentí tan irrespetado que pensé: ‘tengo que desquitarme’. Pero creo que a medida que maduramos, entendemos que no ayudamos en nada cuando buscamos venganza... bebé, ya lo sabes, pero perdóname por decir que no conseguirías una portada de Vogue , porque claramente estaba muy equivocado” , escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Pese a los rumores, Hailey negó que su relación atraviese por un mal momento y aseguró que lo que se dice en redes sociales no refleja la realidad. “Mi vida real es que me despierto con mi preciosa familia y mi hijo y mis amigos. Tengo gente que me conoce y me quiere y yo a ellos”, declaró.

La modelo también explicó que ha aprendido a procesar las situaciones difíciles, hablando y reflexionando en voz alta, como una forma de encontrar claridad emocional.