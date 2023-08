La ausencia de famosos en Comic Con fue evidente, por la huelga de actores de Hollywood. William Shatner suspendió la presentación en vivo del documental sobre su vida y mostraron el nuevo traje de Aquaman sin Aquaman Jason Mamoa, además de anunciar The Marvels femeninas sin The Marvels femeninas Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris, La gran excepción resultó ser Jamie Lee Curtis, porque aunque está del lado de sus compañeros actores, ella estuvo presente como productora y creadora de la nueva novela gráfica de terror Mother Nature (que además piensa dirigir en cine), aunque en el rol profesional de actriz, se niegue a promocionar el próximo estreno de Disney, Haunted Mansion. ¿HASTA QUÉ PUNTO AFECTA LA HUELGA DE ACTORES Y ESCRITORES EN HOLLYWOOD, PARA QUIENES NO LO SABEN? Para darte una idea estoy por estrenar una película dentro de una semana (Haunted Mansion) y una serie de televisión (The Bear), pero no puedo decir una palabra sobre esos temas. Formo parte de una comunidad que se reúne para hacer arte, para que otras personas lo disfruten en cine o televisión. Pero no podemos hablar del tema, porque nos cruzamos contra una barrera, en nuestra industria.

¿QUÉ BARRERA ESPECÍFICAMENTE? Nos cruzamos con la barrera de la tecnología. Todo cambió en el modelo de negocio tradicional al que estábamos acostumbrados. Entramos en un mundo de streaming que desvaneció completamente las ideas tradicionales. Y mientras hay gente que hace fortunas con la nueva idea del streaming, a los artistas le niegan la oportunidad de ganarse la vida. Ahí es donde estamos. Esa es la barrera. Y la cruzamos a dúo, el sindicato de escritores con el sindicato de actores. Y lo hacemos por el futuro. ¿POR UN FUTURO O PARA CAMBIAR EL PRESENTE? Nuestros sacrificios del presente son para el futuro de nuestra industria, el futuro de los artistas, el futuro de los autores. El presente es crucial para el futuro. ¿CUÁNTO TIEMPO MÁS PUEDE DURAR LA HUELGA Y CUÁL SERÍA LA MEJOR SOLUCIÓN? Yo creo en que podamos llegar un acuerdo. Creo en un acuerdo entre las dos partes, aunque significa que nadie va quedar contento, tampoco. No creo que vayamos a terminar gritando todos de felicidad, pero supongo que conseguiremos más, aunque no sea todo lo que nos merecemos. Y ellos darán más de lo que quieran dar. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero seguimos juntos, en solidaridad. Cada vez que estoy en público, incluso en Comic Con, llevo puesta en el pecho las siglas de SAG (Sindicato de Actores). Pero en Comic Con vine a hablar sobre mi novela gráfica Mother Nature.

Aunque el título Mother Nature o Madre Naturaleza suena a una historia ecológica, el nuevo Comic creado por Jamie Lee Curtis trata de reflejar con la ficción de una novela gráfica los peores efectos del recalentamiento global (donde incluso ella está ilustrada como una de las peores villanas). Así es como la historia abarca un diabólico proyecto para destruir la humanidad de una corporación petrolera que justamente descubre el protagonista que busca vengarse de la muerte de su padre, muerto en medio de otro misterio, durante la extracción de petróleo. ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PRESENTA EN PÚBLICO LA PRIMERA EDICIÓN DEL COMIC MOTHER NATURE? Es la primera vez que incluso nosotros pudimos ver en persona la edición impresa, con las primeras 100 publicaciones que Titan Comics puso en venta durante Comic Con, como la mejor colección. Hasta ahora, yo solo había visto la versión digital, en pdf. Y me parece que no abundan tantas historias comics como la nuestra, la historia de dos madres y dos hijas, además de una diabólica mujer que controla la corporación que abusa de estas madres.

¿LA IDEA SE RELACIONA EN ALGO CON EL ÉXITO DEL TERROR DE HALLOWEEN? Esta historia da mucho más miedo. Las muertes humanas tiran de las cuerdas de nuestro corazón, pero los desafíos del cambio climático son mucho más grandes, porque tienen que ver con nuestra mortalidad. Vivimos un momento muy peligroso. Es una idea que yo también tenía desde los 19 años, una idea que se convirtió en un guion que terminamos desarrollarando con Russell Goldman, en el 2018. ¿LA PARTE DE LA HISTORIA SOBRE LUCHA ENTRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN CONTRA DEL CAMBIO CLIMÁTICO SE PARECE EN ALGO A LA PRÓXIMA PRODUCCIÓN DE CINE DE LEONARDO DICAPRIO Y MARTIN SCORSESE ‘KILLERS OF THE FLOWER MOON? Mi idea original siempre había sido pensada en centrarme en la comunidad indígena del sudoeste y Russell después colaboró con un grupo de consejeros indígenas especializados sobre el tema, para crear el mundo de la historia sobre la correcta mitología, también.

¿ALGUNOS DE LOS DIBUJOS SON SUYOS? Jamás hubiera podido dibujar un comic, porque todo lo que dibujo se ve como varios palitos juntos. Lamentablemente no puedo dibujar ni cantar. No es lo mío. La idea de hacer la novela gráfica Mother Nature, había sido del verdadero dibujante Karl Stevens. Yo colecciono historietas originales del New Yorker de él. Intercambiando mensajes, le conté la idea de Mother Nature y él sugirió convertirla en un comic, después que leyó el guion. Pero hace tiempo que yo vengo contando historias, desde muy jovencita. La idea del comic de Mother Nature la había escrito cuando yo recién había salido de la escuela secundaria, pero tampoco es lo primero que publiqué en mi vida. Escribí 14 libros infantiles. Soy escritora, desde hace mucho tiempo. Es mi mejor forma de transmitir mis emociones como ser humana, tratando de metabolizar lo que veo, en ideas simples. En este caso, es algo mucho más complejo y estoy tremendamente entusiasmada porque es una obra muy artística y el arte cambia la forma de pensar de la gente. ¿DE VERDAD CREE QUE LA HISTORIA ILUSTRADA DE UN COMIC PUEDE GENERAR UN CAMBIÓ EN LA GENTE? Desde el principio de nuestra civilización, el arte siempre fue el mejor traductor, el más grande ecualizador. Puede ser que el arte no pueda combatir literalmente la crisis que vivimos, pero puede ayudar a procesar el peso incomprensible del cambio climático en una escala mucho más íntima. Es algo que está pasando, no se puede evitar. Está en las noticias, solo hay que mirar alrededor nuestro. Y si no pudiéramos cambiar, estaríamos viviendo el peor momento de nuestra historia. Tenemos que cambiar. No necesito decirlo.

Como la reina del cine de terror, Jamie Lee Curtis había entrado al mundo del cine por la puerta grande, como la protagonista de las diferentes versiones de Halloween, siendo además la hija de la estrella de Psicosis Janet Leigh y el superfamoso Tony Curtis. Y aunque los padres nunca llegaron a ganar un Oscar, ella consiguió este año la gran corona, cuando ganó como Mejor Actriz secundaria por Everything Everywhere All At Once. Y haciendo honor a aquella película, hoy también sigue estando en Todos Lados y Al Mismo Tiempo, con un episodio de la serie ‘The Bear’, además del personaje de Madame Leota en la superproducción ‘Haunted Mansion’, que está basada en la atracción de terror de Disneyland y está rodeada de estrellas como Jared Leto, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson, Winona Ryder y Danny DeVito. Claro que ninguno puede hablar del tema y en ese sentido, habrá que disfrutarla desde un televisor o el cine. Pero a la hora de celebrar el Oscar como Mejor Actriz de Reparto, no hay huelga que valga. ¿IMAGINÓ A SUS PADRES TONY CURTIS Y JANET LEIGH, VIENDO AQUEL MOMENTO EN QUE ESTE AÑO LEVANTÓ EL OSCAR COMO MEJOR ACTRIZ DE REPARTO? Para decir la verdad, no creo que un mundo donde la gente nos mira desde arriba. Yo creo que nuestros padres viven entre nosotros con nuestras acciones, con nuestras ideas, para construir nuestro propio mundo, para dárselo a nuestros hijos. Así creo que funciona el mundo. Yo soy un producto de mis padres y soy un orgulloso producto de ellos. Pero sí, estoy segura que hubieran estado increíblemente orgullosos de mí.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Azota la ola rosa a la taquilla mundial! ‘Barbie’ está a pasos de cruzar los mil mdd de recaudación Este año marcaron un nuevo récord con 65 mujeres nominadas al Oscar ¿Qué sintió al habar ganado un trofeo que ni siquiera lograron sus padres tan famosos? Un orgullo totalmente surrealista, aunque me hubiera gustado que haya habido más mujeres entre las nominaciones, para encontrar la igualdad en todas las áreas. No estamos ni cerca, pero estamos llegando. Y el tema de la inclusión es hoy también el gran debate, porque nadie sabe como incluir a todos. Como madre de una hija ‘trans’, es algo que entiendo completamente, porque es una categoría que tampoco tiene género. Es un tema complicado, pero por ahora lo importante es ser mucho más inclusivos y encontrar más oportunidades para más mujeres, para que básicamente estemos en todas partes y en todos lados, por una buena vez.

Videos