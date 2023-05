‘Hago narcocorridos por encargo’... Peso Pluma revela que escribir sobre narcos es parte de su trabajo (video)

Sin duda alguna, el cantante jalisciense Peso Pluma es uno de los intérpretes mexicanos más escuchados en la actualidad a nivel global, por lo que su popularidad lo ha hecho uno de los máximos representantes de los corridos bélicos , que pueden relatar temas sobre drogas o los capos líderes del narcotráfico como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Y es que durante su corta trayectoria en la industria musical, Doble P se ha sumado a Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana y El Komander con composiciones donde retrata desde el estilo de vida de líderes de grupos delictivos hasta algunos de los múltiples enfrentamientos que han protagonizado en distintas zonas del país.

“Creo que todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos, (es porque) hay gente que les llama: ‘¿oye cuánto me cobras por este corrido?’, pues tanto. Es mi trabajo”, dijo hace unos meses a Soy Grupero.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá concierto gratuito de Peso Pluma en Monterrey?... Samuel García hace guiño en sus redes sociales

Hassan Kabande, nombre real del intérprete tapatío, se sinceró sobre el origen de sus polémicos corridos tumbados durante una entrevista que cedió para Soy Grupero. Sin profundizar en detalles confirmó que en diversas ocasiones ha sido contactado por personas desconocidas para componer temas sobre el crimen organizado.

“Son corridos de encargo. No es como que nosotros digamos: “Vamos a hacer un homenaje o vamos a hacer una alusión a él y que la gente lo venere”, no, simplemente son corridos de encargo, es a lo que nosotros nos dedicamos, a escribir corridos, a entregar nuestro trabajo”, externó.

Aunque durante la entrevista recalcó que su intención no es hacer un “homenaje”, reiteró que este tipo de canciones forman parte esencial de su contenido.

“Es como cuando uno trabaja en un Rappi. Tú le mandas y le dices: ‘Yo quiero pizza con champiñones sin pepperoni’ y te va a llegar la piza a donde estés tú, es lo que necesites, es el trabajo del Rappi llegar”, expuso.

Pero eso no fue todo, Hassan Kabande confesó que en muchas ocasiones son personas desconocidas quienes contactan a los artistas para pedirles los temas, pero en otras son los propios miembros del crimen organizado quienes los buscan para pedirles los temas.

“Uno no sabe nunca, pero se trata de hacer lo mejor posible. Uno pide datos y simplemente uno escribe y se les entrega el trabajo. Esto no es nuevo, existe desde hace mucho tiempo. Cuánto tiempo tienen Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana, o sea, esto ya viene desde hace años arrastrando, no más que el (artista) que salga se va a tener que topar con esto porque es un tema delicado”, añadió.

De esta manera, Doble P defendió su trabajo y demostró que comprende la gravedad de la situación, pero también pidió comprensión:

“Yo sé que a veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto, pero es una realidad, se tiene que mostrar, se tiene que ver (...) Es el trabajo de uno y si no trabaja uno, cómo le hace”.

Respecto al riesgo que corre al cantar narcocorridos, comentó: “(Lo tomo) con seriedad, como se tiene que tomar. Creo que la gente es consciente que uno es cantante, es artista, nos dedicamos a esto y no es como que estemos apoyando o haciendo apología, es simplemente nuestro trabajo”.