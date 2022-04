‘Hay muchas emociones al estar en ese escenario’: Mariana Cabrera, la saltillense que participará en ‘La Voz Kids’ 2022

“Cuando me enteré fue muy emocionante, estábamos jugando rebatinga con mi familia en diciembre, y en eso me tocó un sobre y allí decía que iba a estar en ‘La Voz Kids’. Después de que me eligieron comencé a prepararme más, a mandar videos que el programa pedía de acuerdo con cada etapa” , compartió Mariana .

Cuando estaban por perder la esperanza, la familia recibió del anuncio de que Mariana se integraría al show musical. “Creía que ya no nos iban a hablar, sin embargo, comencé a recibir llamadas de México, algunas no las quería contestar por desconfianza”, comentó Rocío entre risas. “Cuando por fin conteste eran de ‘ La Voz Kids’ diciéndome que Mariana ya estaba dentro” , agregó la mamá de la concursante.

Sin embargo, la saltillense sí contó de que equipos desearía formar parte: “A mí me gustaría estar con Paty Cantú o María León, me gusta mucho como cantan. Me tocó ver cuando estaban cantando antes de las audiciones y fueron las que más me gustaron de todos los coaches”, concluyó la pequeña cantante.

Las transmisiones de “La Voz Kids” serán los días lunes y martes, a partir de las 19:30 horas, por el canal Azteca Uno. El reality show comenzará sólo con dos transmisiones a la semana mientras comparte horario con el resto de programas de la televisora.