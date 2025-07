‘Ví el dolor que causaron las drogas y el alcohol en nuestra industria y la vida real’, Antonio Fargas se sincera sobre su época en Starsky & Hutch

Así como hoy están de moda los superhéroes en el cine o los realities en televisión, hubo una época en que las series de policías eran los protagonistas estrellas de la TV, que incluso tuvieron versiones propias en el cine. Los mejores ejemplos son los clásicos de Los Angeles de Charlie, Miami Vice o la Patrulla Motorizada CHiPs y hasta 21 Jump Street donde surgió Johnny Depp. Hasta Michael Douglas consiguió la fama antes del cine, como uno de los policías de Las Calles de San Francisco. Y con un formato parecido, el 19 de Septiembre de 1975 estrenaron otro superéxito, con Paul Michael Glaser y David Soul, con la serie de Starsky & Hutch. Y para celebrar el 50 Aniversario, entrevistamos en Festival de Televisión de Monte Carlo, al mismísimo Antonio Fargas que ayudó a resolver los crímenes más difíciles, en el rol del divertido informante callejero Huggy Bear. ¿Ya habías estado antes en Mónaco? Es la tercera vez que vengo. La primera vez, había venido de París, en una gira, cuando yo recién había terminado la escuela secundaria. Después terminé en Alemania, en el Festival de Edimburgo donde conocí al productor de los Beatles, Brian Epstein, que tenía un teatro en Londres y estaba buscando actores para eso. De ahí me volví a casa. Mis padres tuvieron que buscar mi diploma de la escuela, porque yo estaba de gira por Europa, trabajando.

¿Era la época en que también te habías criado en el barrio hispano de Harlem, con una familia de Puerto Rico? Yo pasaba el verano en el barrio hispano de Harlem, pero me crié en Chelsea, en Manhattan. Fui a la misma escuela que había ido Whoppi Goldberg. Ella graduó al mismo tiempo que mi hermana. ¿Y en tu casa hablaban en español, con una madre puertorriqueña? No, porque mi madre no lo habló nunca. Yo solo aprendí malas palabras (Risas). ¿Hay algún momento en particular de tu vida que marcó el principio de tu carrera como actor? Cuando tenía 14 años, con otros 10 hermanos en Nueva York. Me sentía solo, en mi habitación y me acuerdo que empecé a soñarlo por una canción de Disney que dice “Cuando piensas un deseo debajo de una estrella, no importa quién seas” (When you wish upon a star, makes no difference who you are).Y en cierta forma se cumplió mi sueño cuando mi madre vio un anuncio publicitario donde buscaban actores para una película sobre pandillas. Era cine en blanco y negro, ‘Cool World’ y tuve un pequeño personaje que empezó un camino que ya lleva 65 años.

¿Cómo fue que conseguiste el rol de Huggy Bear en la serie Starsky & Hutch? Yo había llegado para hacer solo una escena del primer capítulo piloto de Starsky y Hutch. Ni siquiera tuve que pasar por ninguna prueba de audición para el personaje de Huggy Bear. Pero nunca había imaginado que planeaban hacer conmigo y firmé contrato. Lo bueno que hizo mi manager con el contrato fue cobrar por toda la producción, aunque yo no estuviera en la serie. Después, terminó siendo tan popular que llegaron a pensar en una serie propia para Huggy Bear, pero yo preferí quedarme. Y me quedé. Pero el último año, hay un episodio que dirigió David Soul, donde Huggy no puede volver a su vecindario y fue como tener un capítulo propio. ¿Se mantuvieron en contacto con David Soul y Paul Michael Glaser a lo largo de los años? Nos mantuvimos en contacto, sí. Tampoco nos veíamos seguido, pero cada vez que nos veíamos, era algo especial. Una de esas veces, cuando la serie estaba por terminar, yo iba a viajar a Nueva York y David (Soul) viajba al mismo tiempo. Hablamos en el avión y David incluso me dijo que quería conocer mi casa, el apartamento donde yo vivía, en 425 W. 25th Street. Y vino al barrio, sacamos fotos, era un ser humano hermoso. ¿Es verdad que detrás de cámara no se llevaban tan bien Paul Michael Glaser con David Soul? La química profesional que había entre ellos era algo muy especial. Pero eran dos personas diferentes que se encontraron para trabajar juntos. Se peleaban entre ellos, pero como cuando se pelean dos personas que se quieren mucho. Te diría que tenían un amor muy profundo entre ellos.

¿Llegaron a amigarse entre ellos, antes de la muerte de Paul Michael Glaser? Creo que se mantuvieron tal cual como eran, cuando se encontraban. Cuando yo tuve un trabajo en Inglaterra incluso vinieron David y Paul. Hicimos algo de television juntos, firmamos autógrafos... nos mantuvimos unidos hasta el final. ¿En tu caso, con quién te llevabas mejor? Con David, porque era tan apasionado como yo. ¿Y con una serie de televisión que sigue tan viva en la memoria de la gente, que todavía se ve en algunos canales de TV, cuál crees que fue la clave de un éxito que perdura en el tiempo? Supongo que consiguió que la gente se interesada por la vida de Starsky y Hutch. Es algo que a veces dejamos que nos pase con los personajes de una pantalla. Y a veces, terminan dominando nuestras vidas. Hay policías que hoy son policías por querer ser como Starksy y Hutch. ¿Algún episodio favorito? El más doloroso, cuando mi personaje está atrapado por las drogas, el último episodio cuando está en el hospital, fue como un final para mí. Y también el capítulo cuando Huggy Bear quiere volver al barrio y no sabe si la gente lo va a querer. ¿El tema de las drogas en Hollywood iba más allá de la ficción? Era algo que hacíamos todos en aquel entonces. Pero también ví el dolor que causaron las drogas y el alcohol en nuestra industria y la vida real.

No sé si quieras hablar del tema de las drogas, pero... ¿Qué tan fácil era entrar en ese mundo siendo famoso y qué tan difícil era salir? Los estragos que hicieron (las drogas) fue por pura inocencia. En mi propia experiencia, hay mucha gente que hoy no está por todo eso. Por algo tenemos El Club de los 27 (por los famosos que mueren a los 27 años). ¿En qué momento en particular te diste cuenta que estabas trabajando en una de las series de televisión con más éxito del momento? La verdad, no teníamos la menor idea. Para nosotros era un trabajo más. No sabíamos el poder que teníamos. No lo supe, hasta que fui al departamento de publicidad y vi unas cajas gigantes con correo de los admiradores. De nuevo, yo no sabia lo popular que era mi personaje, porque sino, hubiera pedido más dinero (Risas). Por un momento llegué a pensar que era uno de los actores mejor pagados en aquel entonces, por el poco tiempo que yo también estaba en la pantalla, en cada episodio. La serie terminó en la cuarta temporada., con más de 90 episodios ¿Les hubiera gustado seguir por más tiempo? Creo que ya estábamos cansados. Para todos puede ser diferente, pero al trabajar en una serie, uno piensa que va a continuar el éxito. Pero después me di cuenta que conseguir trabajo en este negocio es como ganar la lotería y es todavía el doble para un afroamericano o incluso una mujer. Y creo que se cansaron, porque se necesitaba demasiado para mantener la calidad de nuestro estilo. En cierto momento pidieron que se bajara el tono, hubo varios obstáculos. Y el mundo tampoco se dio cuenta que habíamos terminado porque siguió y siguió con repeticiones, aunque lo hicimos solo durante cuatro años. Con un estilo parecido al 'Serpico' del cine de Al Pacino, pero con algunos toques de humor y bastante acción, Starsky & Hutch realmente estaban basados en los verdaderos detectives secretos de la policía de Nueva York, Lou Telano y Joe Sepe. En un principio, iban a llamar a la serie 'Nightshift' o 'Turno Nocturno' porque los detectives solían trabajar de noche, pero las filmaciones nocturnas de aquel entonces eran demasiado costosas. Y en vez de Nueva York, crearon una imaginaria ciudad de Bay City, en California, mostrando por primera vez un perfil informal de la policía, sin uniforme ni trajes con corbata, con novias y amigos de razas diferentes, que lograron cautivar al mundo entero. Tampoco faltaron las controversias cuando en algunos países, generó cierto contagio en la policía que trataba de duplicar las persecuciones que mostraban en TV. Y en Gran Bretaña la BBC incluso prohibieron la transmisión hasta el año 1979, por el uso explícito de drogas. Pero más allá de ilustrar la vida personal de los secretos policías, lo cierto es que hubiera sido imposible atrapar a los criminales sin la información clave del personaje de Huggy Bear, a lo largo de 92 episodios, entre 1975 y 1979. Ben Stiller y Owen Wilson protagonizaron después la versión en cine de Starsky & Hutch, con otro tono de comedia. Y aunque Snoop Dogg estuvo detrás del rol de Huggy Bear, finalmente podemos confirmar si no se lo habían ofrecido originalmente al mismísimo Antonio Fargas. ¿Nunca te ofrecieron volver con el rol de Huggy Bear cuando filmaron la versión en cine? Es una larga historia pero lo cierto es que Paul y David no querían saber nada y jugaban, proponiendo algunas ideas que les gustaría hacer... si lo llegaban a hacer. Ben Stiller era un gran admirador y Owen Wilson fue el que me llamó y me ofreció seguir con la serie, en cine. Le dije que sí. Después, cuando convencieron a Paul y David, ya no me pusieron a mi, aunque les ayudé con la promoción del estreno en Londres. Era algo muy fácil, aparecer al final pero cuando apareció Huggy Bear, estaba Snoop Dogg. Es una de esas típicas historias de Hollywood. ¿Marcó cierta diferencia ser un actor afroamericano exitoso en la TV de los años 70? La verdad es que yo terminé aceptando muchos roles que otros actores no querían hacer. Yo fui uno de los primeros actores con un homenaje espiritual a las personas gay. Mi hermano era gay... todavía me acuerdo cuando mi padre se enteró que tenía un amante y lo echó de casa. Y así fue como interpreté un transexual en Greenwich Village. Yo quería representar a la gente que no tenía la oportunidad de mostrar sus historias en el cine. Hay un libro que se llama Celluloid Closet sobre los actores que interpretaron ese estilo de roles y hay una sección sobre mi a la par de Jack Lemmon. ¿Cómo reaccionas cuando de repente vas a otro país donde no se habla inglés y apareces en televisión, como en Starky Hutch, doblado en otro idioma? Es maravilloso. ¿Llegaste a conocer al actor que doblaba tu voz en español? No, pero sé que en Francia hay un actor que es el mismo que siempre dobló mi voz en mis actuaciones. ¿Te hubiera gustado doblar tu propio personaje en español? Siempre quise aprender español...probablemente hubiera trabajado mucho más si me sintiera cómodo hablando otros idiomas. Y habiendo estado en países donde yo no hablo el idioma, te puedo asegurar que la condición humana, al final del día, todos hablamos de lo mismo.