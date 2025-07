Lleva solo ‘lo indispensable’: aplauden a Mariana Botas por empacar vibradores en sus maletas para LCDLF 3

A pocas horas de ingresar oficialmente a La Casa de los Famosos México como una de las participantes de la tercera temporada, Mariana Botas ya ha generado polémica. La actriz, conocida por su papel como Martina en Una familia de diez, compartió en redes sociales el contenido de su maleta, incluyendo un elemento que no pasó desapercibido: vibradores.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Botas aparece preparando su equipaje, donde explicó que no solo llevará ropa y artículos de uso diario, sino también “juguetes discretos” para uso personal. “Además de mi ropa, accesorios y muchas cosas más también escogí estos juguetes porque son chiquitos, son discretos. Aún no sé si me van a dejar meterlos, pero lo voy a intentar”, dijo frente a cámara.