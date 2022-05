House of the Dragon: HBO libera espectacular tráiler de la esperada precuela de Game of Thrones

House of the Dragon, la muy esperada serie de HBO, debutará en HBO Max el 21 de agosto: aquí está el primer avance de la serie, que sirve como precuela de Game of Thrones.

Basada en la novela “Fuego y sangre” de George RR Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los eventos mencionados en “Juego de tronos” y cuenta la historia de la Casa Targaryen.