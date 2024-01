¡Hoy son los Critics Choice Awards! Haría historia ‘Barbie’ con 18 nominaciones

La temporada de premios continúa con los Critics Choice Awards y esta vez podría “pintarse de rosa” la ceremonia con las 18 nominaciones que tiene ‘Barbie’ incluidas por sus protagonistas.

El filme encabezado por Margot Robbie y Ryan Gosling no sólo supera a las demás participantes por mucho, sino que también deja una marca indeleble en categorías clave como Mejor Película, Dirección, Guion y cinco plazas de actuación.

La cinta dirigida por Greta Gerwig también obtuvo nominación a Actor de Reparto (Ryan Gosling), Actriz de Reparto (America Ferrera), Actriz Joven (Ariana Greenblatt), Mejor Ensamble Actoral, Mejor Comedia, Fotografía (para el mexicano Rodrigo Prieto), Diseño de Producción, Edición, Vestuario, Maquillaje. Además dominó la categoría de Mejor Canción, donde colocó tres temas en la sexteta: “Dance the Night”, “I’m Just Ken” y “What Was I Made For”.