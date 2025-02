$!¿Investigan a Peso Pluma en Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos?

LUIS CHAPARRO DESTACA LA RELACIÓN ENTE MÚSICOS, INFLUENCERS Y EL CRIMEN ORGANIZADO

En una reciente emisión del podcast Gusgri, el periodista Luis Chaparro abordó el asunto y explicó cómo la guerra interna del Cártel de Sinaloa ha transitado también al ámbito digital. Durante la conversación, Chaparro puntualizó que existe “una línea bien delgada entre las relaciones de los youtubers y músicos mencionados con figuras del crimen”.

Según sus palabras, en tiempos de paz es común que se presuman dichas relaciones de manera abierta, mientras que “en tiempos de guerra, todo el mundo se agüita, todo el mundo dice, ‘no, no, no, yo jamás... A ver, yo no tengo nada que ver ahí’”. E

CARRERA DE PESO PLUMA FUE FINANCIADA POR ORGANIZACIONES CRIMINALES

Chaparro se refirió específicamente a los señalamientos efectuados por La Mayiza en relación con el cantante Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija. Según declaraciones emitidas en el noticiero Pie de Nota, es de conocimiento en la industria musical que el artista jalisciense habría recibido financiamiento del crimen organizado desde el inicio de su carrera.

“Se había hablado hace mucho tiempo atrás que Peso Pluma sí fue financiado por el cártel, sí agarró lana, les lavó feria y le hicieron su carrera de alguna manera”, indicó el conductor, señalando además que fuentes internas y agencias estadounidenses han aportado elementos a esta versión, pese a las dificultades para rastrear la procedencia de dichos recursos debido al proceso de lavado y dispersión del dinero.

El periodista también recalcó que otra clave en este escenario se encuentra en los mismos corridos tumbados del cantante. Se ha popularizado la noción denominada “la maldición de Peso Pluma”, que sugiere que cada narcotraficante mencionado en sus letras es posteriormente “correteado” por las autoridades. Un ejemplo citado fue el de El Gavilán, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos”, cuya notoriedad habría trascendido a partir de las letras de los corridos.