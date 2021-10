$!Jamie Lee Curtis, la ‘scream queen’ por excelencia, confiesa que ‘odia el cine de terror’

“Odio el cine de terror con todo mi corazón. No me gusta para nada que me asusten. Y creo que también tengo una conexión genuina con el miedo. En el cine, ves lo que me pasa en la vida real. Mi éxito en ese género, tiene mucho que ver con lo fácil que me da miedo cualquier cosa, naturalmente. Te juro qué no hay ninguna preparación psicológica previa. El rodaje me traumatiza por completo y la actuación es una manifestación natural de mis propias experiencias”.

-¿En cierta forma tu personaje de ‘Halloween’ pasará a la historia como un ejemplo de la mujer valiente en el mundo del cine?- “La revolución feminista hoy amaría a Laurie Strode, pero en aquel momento, en un principio fue muy interesante, porque me odiaban. Odiaban que yo interpretara todo lo que respetamos de la mujer, su fuerza y su inteligencia, una mujer que lucha contra la adversidad. Y es algo que la mujer hace desde el principio de nuestra historia. Y sin embargo, cuarenta años atrás, parecía lo más anti feminista. Es algo que siempre me causo mucha gracia”.

-¿Cuál dirías que fue el mejor momento de todos los rodajes de Halloween?- “La última escena que filmamos en el rodaje del 2018. El personaje de Laurie estaba sola, en su camioneta, viendo a Michael cuando dejaba la prisión. Y en el guion estaba escrito que Laurie estaba sola, en la camioneta, con alcohol, un revolver y 40 años de experiencia que vuelven a aterrorizarla. No había ningún diálogo. Estaba sola. Era la última escena, me había preparado en el trailer y cuando llegué al estudio, todo el equipo de filmación estaba parado en silencio, en solidaridad, con las manos atrás, todos con una etiqueta en el pecho que llevaba el nombre de Laurie Strode. Era una forma de decir que todos éramos Laurie, que ellos estaban conmigo. Fue un momento muy profundo como actriz y como ser humano. Porque todos somos iguales, todos somos humanos, todos tenemos cicatrices, pero seguimos vivos. Fue muy importante. Fue muy emocionante”.

- ¿En un momento donde las mujeres en Hollywood siguen pidiendo más protagonismo, recuerdas algún momento en tu carrera donde notaste más límites solo por ser mujer?

“‘Trading Places’... cuando el director John Landis me dijo que iba a ser la única protagonista mujer, sabiendo que en Paramount Studios no estaban para nada felices. Amo esa película. Creo que tenía 21 años y aquella actuación es un regalo de John como director, alguien que me conoció gracias al cine de terror. Él había hecho un cortometraje como director que llamó ‘Coming Soon’ y era una película de terror de los años 50, un corto sobre los hermosos ‘trailers’ que solíamos ver y necesitaba alguien para relatarlo. ¿Qué otra mujer jovencita estaba haciendo cine de terror en esa época? Nadie. Y después, me contrató para ‘Trading Places’ gracias a Halloween, así como ‘A Fish Called Wand’ sucedió gracias a ‘True Lies’”.

-¿Con casi medio siglo trabajando como actriz, cómo reaccionaste cuando te llamaron del Festival Internacional de Cine de Venecia, para entregarte el premio Golden Lion como reconocimiento de tu carrera?- “Para mí, fue algo muy difícil de entender, porque fue como si tuviera que cerrar una puerta, cuando yo sigo trabajando y soy más creativa que nunca. Fue todo muy extraño, aunque fue también un honor increíble”.

-¿Y hasta qué punto influenció tu decisión por ser actriz el hecho de tener como padres actores tan famosos como Tony Curtis y nada menos que la protagonista de ‘Psicosis’ Janet Leigh?- “Lo cierto es que yo no tengo ningún entrenamiento como actriz. Nunca fui a una clase de actuación. Me preparo emocionalmente, ese es mi trabajo. Por eso pienso que es un talento natural. Y amo mi trabajo. Amo el cine, el equipo de filmación de cine, los quiero como mi familia. Amo que un grupo de gente se reúna a hacer algo que no se puede hacer si alguno de ellos falta. Y es lo que también sentí la primera vez que entré a un estudio de cine. Hay algo en ese proceso artístico de colaboración que me emociona profundamente. Me encanta. Para mi, nada tiene que ver la fama o las alfombras rojas. Los hermosos vestidos son lindos, pero no es la razón por la que hago lo que hago. Lo hago por vivir cada momento con un equipo de filmación que ama también el cine como yo. Esa es la magia del cine para mí. Es imposible que desaparezca. No importa que sea digital o por streaming, no se puede reemplazar a la comunidad de artistas. Es lo que siempre sentí, desde el primer paso que di adentro de un estudio de cine”.

Con la vuelta de los mismos protagonistas de la última versión, “Halloween Kills” comienza precisamente donde había terminado antes. Y sin poder contar demasiado, el principio del nuevo final sigue la historia de la familia Strode, con Jamie Lee Curtis y un grupo de mujeres que en lugar de ser perseguidas, tratarán de perseguir al enmascarado Michael Myers, que también interpreta el actor original Nick Castle.