¿Qué dice la letra de Dreamers?

Con un mensaje de respeto y pasión, ‘Dreamers’ ya se volvió una sensación.

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

Cause’ we believe it

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

‘Cause we can see it

*

Here’s to the one that keep the passion

Respect, oh yeah

Here’s to the one that can imagine

Respect, oh yeah

Gather round, now look at me

Respecting now, the only way

If you want, come, come with me

and now, every day

*