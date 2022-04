Kanye West desaparece de la alineación del Festival de Coachella

Kanye West desapareció de la alineación de Coachella, dejando al artista destacado Travis Scott sin escenario.

Su vacante significa que los organizadores del festival deben reemplazar rápidamente al artista principal para el escaparate de dos fines de semana, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en Indio, California.

Las fuentes confirmaron a TMZ que West ya no formaría parte de Coachella 2022, en medio de su última controversia con la Academia de Grabación, que prohibió al rapero “Eazy” actuar en los Premios Grammy el domingo luego de su último comportamiento en línea preocupante.

West finalmente se negó a presentarse a la ceremonia de anoche a pesar de ganar dos trofeos, Mejor canción de rap por “Jail” y Mejor interpretación de rap melódico por “Hurricane”.

Fue nominado para otras tres categorías, incluido Álbum del año por su álbum de 2021 inspirado en el evangelio Donda.

Page Six informó en exclusiva el viernes que West le había dicho a su ex esposa Kim Kardashian que se iría a buscar ayuda y que no haría apariciones públicas ni declaraciones incendiarias en las redes sociales.

El hombre de 44 años ha hecho pública su lucha contra el trastorno bipolar durante los últimos años.

Mientras tanto, el motivo de su salida del próximo festival no se compartió con TMZ, ni han visto planes para que Scott regres a la alineación en otra capacidad.