‘Karla Luna me engaño con un narco y un payaso’: Américo Garza arremete contra hermano de la ‘comadre morena’ (videos)

Ante las declaraciones de Rubén, Américo decidió romper el silencio y relató las infidelidades que supuestamente Luna hizo durante su matrimonio.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes (Rubén) cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes... Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó... No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel”, expresó Américo.

“Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla... Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar (...) Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”.

Las anteriores declaraciones fueron parte de un video de Facebook, con el cual respondió junto a Karla Panini a las acusaciones que hizo José Rubén, hijo de la difunta, sobre la nula convivencia entre él y sus hermanas menores, Sara y Nina, desde que murió su madre.

También comentó la comediante le fue infiel “con un payaso que pertenecía al canal” donde trabajaba.

“Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir... No quería yo hablar de eso... Nunca fue un matrimonio feliz”.

Por otra parte, señaló que la relación con Karla Luna fue tóxica desde un inicio y que él no se quiso casar, pero lo hizo para apoyarla.

“¿Sabes cuándo me casé? La fecha en que me casé y por qué me casé, fue después. Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer, yo me casé con ella cuando le dio cáncer... Yo no estaba con ella, muchas veces me separé”.

“Yo se lo aclaré: estoy contigo por mis hijas”.