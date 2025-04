¡Celebran 30 años de hacer historia! Los Quehaceres de Mamá llevan el rock de Saltillo a todo México

¿CÓMO VES EL PANORAMA MUSICAL EN SALTILLO?

Yo hace todavía 3 años para atrás estaba viendo qué estaba pasando con el rock, estaban posicionados otros géneros, el rock no estaban posicionados. Lo que yo he visto es rock o electrónicas en el centro de Saltillo porque lo he visto, yo he estado ahí. De repente me impresionó, ‘estos se ven chavitos 22, 23 años y están tocando en bandas’.

Dijo estar sorprendido que pese a que los géneros norteños o regionales mexicanos, son los favoritos en la ciudad, es una oportunidad para que el rock renazca con fuerza en la capital de Coahuila.

“Tengo fe de que aquí en Saltillo salgan unos 2 o 3 bandas, aparte un rock con sonidos europeos. Le tengo fe, a que sí, ahí está PJAMA u otros más chicos que sí están”.

Para continuar la celebración de 30 años de su lanzamiento musical la banda sigue recordando y apoyando a las nuevas propuestas musicales arriesgadas, como ellos en los 90 ‘s que no temieron crear música entre el rock, rock pesado y el hip hop.